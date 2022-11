Belén Esteban va al tanatorio con Anabel Pantoja y sucede algo desolador

Belén Esteban ha aprendido mucho trabajando en Sálvame, sobre todo a respetar a sus compañeros de trabajo. Mantiene una buena relación con todos, pero Anabel Pantoja es especial para ella desde hace mucho tiempo: son inseparables. Cuando descubrió que había muerto su padre intentó desplazarse al velatorio y no pudo llegar a tiempo, aunque ya está solucionado.

Belén Esteban ha cogido un AVE dirección Sevilla a las 7 de la mañana y se ha presentado en el tanatorio alrededor de las 10. Cuando ha llegado para abrazar a Anabel se ha encontrado algo desolador: una nube de periodistas sedientos de respuestas. Haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, ha respondido a todo en un tono bastante educado.

| La Noticia Digital

Belén ha reconocido que su amiga “está mal”, por eso se ha desplazado con ella en cuanto ha tenido oportunidad de hacerlo. Ha explicado que no ha llegado antes porque no puede viajar sola y ayer por la noche no salía ningún tren que tuviera buen horario. Ha hablado con ella por teléfono y pide respeto, de momento no está preparada para enfrentarse a lo sucedido.

Belén no esperaba que hubiera tanta prensa en el velatorio, sabe que hay interés por la noticia, pero quiere proteger a Anabel. La influencer está desolada y no entiende por qué hay tantos periodistas a las puertas del tanatorio. Ahora necesita tranquilidad porque tiene que tomar decisiones importantes, como por ejemplo qué hacer con las cenizas de Bernardo.

Esteban ha sido muy cauta, pero en Sálvame han explicado qué va a pasar con los restos mortales del fallecido. Supuestamente se harán dos urnas: una se la quedará su hija y otra la bailarina japonesa que se casó con él. La de Paracuellos no se ha pronunciado, pero es evidente que las tensiones familiares son cada vez más fuertes.

Belén Esteban se ha solidarizado con la situación

Belén quiere lo mejor para su compañera, se refiere a ella como “mi gordi” y llevan mucho tiempo compartiendo vivencias. Sabe bien que la relación que mantuvo con Bernardo fue delicada, sobre todo en el pasado, pero la influencer no es rencorosa. Por eso corrió con los gastos del tratamiento de su padre, hasta el final, y nunca puso ninguna pega.

| Mediaset

Esteban ha pedido respeto, la situación es delicada y Anabel Pantoja no sabe cómo gestionarla. De momento no ha hablado con ningún periodista, aunque antes de entrar al tanatorio agradeció a los reporteros que estuvieran allí. Todos han sido muy educados, pues la tertuliana es una persona bastante querida y tiene mucha influencia mediática.

La ex de Jesulín tuvo una caída hace unos meses y necesita ayuda para viajar, por eso no ha llegado antes. Ya está con ella y antes ha atendido amablemente a todos los medios, con mucha educación y mucha prudencia. Ha dejado claro que no va a contar ningún dato privado, por eso no ha hablado del reencuentro de los Pantoja.

Belén Esteban está bastante afectada

Belén se ha mostrado muy cauta a la hora de dar su opinión y es evidente que está preocupada. “Es su padre”, responden cuando le preguntan por el estado de Anabel. La influencer ha recibido muchas críticas, pero solo hay una verdad: adoraba a Bernardo.

Esteban no ha viajado con Miguel, ha hecho el viaje con uno de sus mejores amigos. Ella también necesita de ciertos cuidados, no puede moverse sin ayuda. Los reporteros le han dado las gracias por haberse parado a hablar tanto tiempo, aunque la escena fuera demoledora.