Belén Esteban y el problema económico que ha acabado con su paciencia

Belén Esteban si por algo se caracteriza es por no 'tener pelos en la lengua'. Por ello, no ha tenido reparos en dar su opinión sobre la situación del préstamo de dinero que ha dinamitado la relación entre Kiko Hernández y Belén Ro. En concreto, 'ha sacado la cara' por esta, ahora que se ha convertido en el enemigo público número uno de Sálvame.

La de San Blas ha dejado patente que le parece injusto la situación que está viviendo la excolaboradora. Y es que esta está en el punto de mira por haber filtrado el tema del dinero, pero también por traicionar a otra de sus grandes amigas, Terelu. Lo hizo culpando a la hija de esta, Alejandra, de avisar a la prensa para fotografiar su encuentro con Kiko cuando lo había hecho ella.

Belén Esteban mantiene el contacto con la excolaboradora

La madre de Andrea Janeiro es consciente de que Ro ahora mismo es persona non grata en Sálvame. Lo es desde que se ha conocido todo lo que iba hablando por detrás de sus amigos y las traiciones que ha tenido con ellos. Sin embargo, a pesar de todo, Belén Esteban continúa manteniendo el contacto con ella.

Al parecer, es de las pocas personas del plató que no la ha dejado de lado, de aquí que hablen muy frecuentemente. Y así lo ha contado la ex de Jesulín: “Esta mañana, he hablado con ella y cada dos o tres días la llamo. Ella no está bien, aunque un poco mejor, pero yo no soy nadie para contar sus cosas”.

En este punto, Adela González, ha querido saber si su amiga se rodea de personas que no le benefician porque le dan consejos inapropiados. Y la respuesta que ha obtenido ha sido esta: “Lo que hable con ella es una cosa de las dos. Pero yo no estoy de acuerdo con gente que está a su lado que juega a dos juegos y a mí eso no me gusta”.

“Y esas personas para mí no son sus amigos y además es gente que conocemos todo el mundo porque están aquí. No voy a decir nada más, que estoy muy tranquilita, no tengo tema ninguno y no quiero tener otro”.

Es más, Belén Esteban ha afirmado que le parece “muy injusto” que a su amiga se la culpe por cosas en las que no tiene responsabilidad. De ahí que no ha dudado en animarla a que rompa su silencio y se defienda en un plató o en una revista.

Belén Esteban ha dado más detalles

La mujer de Miguel Marcos también ha sido preguntada sobre si Ro tiene intención de recuperar su amistad con Kiko y con Jorge, por ejemplo. Y sobre este asunto Belén Esteban ha dicho: “No lo sé. No voy a decir nada porque creo que no me corresponde decirlo, yo solo hablo de cómo está”.

“Ella lo que tiene que estar es bien y punto. Y animarse”.

Terelu, en este punto, ha tomado la palabra para afirmar que ella cree que es más fácil que se reconcilie con Jorge Javier. Lo ha hecho diciendo: “Al final, entre ellos, lo único que ha habido son mensajes en un momento complicado de saturación de él y preocupación. Y también porque ellos tiene una relación muy especial y particular”.

La postura de Belén Esteban, de no querer hablar y de mantener el contacto con la excolaboradora, ha dado lugar a ataques contra ella. Los espectadores la han criticado en redes con mensajes como “Nadie ha señalado a Ro, se ha señalado ella solita” y “Dos para hoy”.

En esta misma línea encontramos: “Es una sinvergüenza. Si dice que no habla, entonces ¿para qué está ahí?” y “Lo que es injusto es lo que Rodríguez ha estado haciendo tanto a Kiko como al Clan Campos. Gracias a este ha tenido trabajo durante 30 años, ya que ha sido su protegida, para que ahora se lo pague de esta forma”.

