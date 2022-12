Belén Esteban y los insultos que están amargando su nueva vida

Belén Esteban está disfrutando plenamente de su recuperación tras el accidente sufrido en Sálvame este año. Así, se encuentra mucho más feliz y pasando unas fiestas navideñas muy felices. Sin embargo, hay un hecho que la está amargando notablemente.

Lo que le está haciendo sentirse mal y sufrir es ver la cantidad de insultos y mensajes despectivos que recibe una de sus mejores amigas. Nos estamos refiriendo a Anabel Pantoja. Y ante esta situación, la de San Blas no ha querido quedarse callada.

Belén ha empezado una nueva vida, está mucho más calmada y no suele entrar en polémicas. Pero los insultos que recibe su amiga Anabel le han amargado, no entiende el motivo. Cree que lo mejor cuando detestas a una persona es dejarla de seguir, no seguirla para atacarla.

Belén Esteban, perpleja ante la situación

La madre de Andrea Janeiro ha sido y es una de las mejores amigas de Anabel, por lo que siempre ha estado a su lado. La ha respaldado cuando se separó de su marido, cuando volvió a encontrar el amor con Yulen e incluso la acompañó al fallecer su padre. Y precisamente porque es un apoyo incondicional está sufriendo por los ataques que la joven está recibiendo.

Belén ha visto a la sobrina de Isabel Pantoja compartir varias fotografías en sus redes mostrando cómo ha pasado Nochebuena. Se la ha visto sonriente al lado de la familia de Yulen, con el que no ha dudado en marcarse unos bailes. Todo esto unido a su atuendo ha propiciado que reciba numerosos ataques.

En efecto, se le ha criticado el vestido que se ha puesto y se le ha echado en cara que se haya mostrado feliz cuando hace poco murió su padre. Pero también se le ha insultado llamándola gorda e incluso diciéndole que está muy operada.

Ejemplos de estos ataques son comentarios como “Vaya manera de vestirse para una cena familiar, pareces una calentona. Pobre familia, lo que tiene que aguantar” y “Alucino. Sí, con tu rápida manera de superar la pérdida de tu gente querida”.

Tal ha sido el volumen de mensajes ofensivos, que la amiga de Esteban ha escrito unas palabras en su Instagram. Ha dicho: “Qué tristeza tener que leer la mayoría de los comentarios de cómo tengo que estar, si tengo que estar triste, si estoy multioperada, si debería operarme de la rodilla o que estoy vestida como una fresca”.

“Qué pena tan grande que no sepáis que mi vida sigue, que me he operado para yo sentirme mejor. Y que, por supuesto, visto no a gusto de todo el mundo, pero no merezco recibir insultos”.

| Canva

A esto ha añadido: “Al resto, gracias por como sois siempre conmigo. Os deseo siempre lo mejor en esta vida que, por supuesto, hay que vivirla siempre y hacerlo todo en la vida. Nadie sabe qué puede pasar mañana”.

Belén tiene una nueva vida, de hecho es presentadora ocasional de Sálvame, pero ha hecho un alto en el camino. Ha vuelto a perter los nervios porque no tolera más faltas de respeto.

Belén Esteban saca la cara por Anabel Pantoja

La ex de Jesulín de Ubrique se ha sentido molesta y dolida por los ataques sufridos por Anabel. Por este motivo, no ha dudado en defenderla en Sálvame al tiempo que ha arremetido contra quienes la insultan.

Lo ha hecho diciendo: “Me parece horroroso que en redes se llame a una persona gorda, qué vestido llevas, se acaba de morir tu padre. No sé para qué seguís a la gente. Yo, desde luego, a los que me criticáis ni lo leo, o sea, que no os molestéis”.

“Las cosas se hacen en vida, no cuando una persona muere. Y me gustaría que mucha gente fuera igual de feliz que Anabel con su cuerpo. Es una de las personas que he visto que no tiene complejo de nada”.

| Mediaset

Eso sí, Belén no ha sido la única que le ha dado su apoyo públicamente a la prima de Kiko Rivera. También lo han hecho otros rostros conocidos como Carolina Sobe, que ha escrito en Instagram un mensaje. Ha dicho: “¿Se podrá poner la chavala lo que le salga de su fandango?, pero ¿qué os importa?”.

“Pocas veces comento en sus fotos, pero tía a la gente se le pira la cabeza mazo. Flipa, qué asco dan por Dios. Menos mal, que eres fuerte de mente porque entonces menudo bajón”.

