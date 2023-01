Belén Esteban impacta a todos al desvelar cómo se imagina su funeral

Belén Esteban ha dejado a toda la audiencia de Sálvame muy impactada al compartir todos los detalles de cómo se imagina su funeral. Y es que, a pesar de que su salud es inmejorable, 'la princesa del pueblo' ya tiene muy claro cómo quiere que sus seres queridos le den el último adiós.

Si por algo se ha caracterizado siempre esta colaboradora de televisión es por la naturalidad y sinceridad que muestra en todas sus intervenciones. En más de una ocasión, la madre de Andrea no ha tenido reparo en confesar algunos de los problemas que han marcado su vida.

Este lunes, 9 de enero, Belén Esteban y el resto de los colaboradores de este programa vespertino tuvieron la oportunidad de hablar largo y tendido con Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón.

Después de todo lo que ha sucedido en los últimos días entre la diseñadora de moda y Ortega Cano, esta joven no se lo pensó dos veces a la hora de salir públicamente a defender a su madre.

Pero lo que verdaderamente dejó sin palabras a la audiencia de Telecinco fue la confesión que hizo Belén Esteban. Y es que la tertuliana tiene muy claro cómo quiere que sea su funeral.

Belén Esteban ya lo tiene todo listo

Belén Esteban ya lo tiene todo preparado para que, cuando llegue el día de su muerte, sus familiares y seres queridos sepan exactamente lo que tienen que hacer.

Esta inesperada confesión se produjo después de Gema Aldón revelara públicamente cómo quiere que sea su futuro. Durante la tarde, la invitada aprovechó la ocasión para desmentir todos los rumores que se han generado a su alrededor.

En más de una ocasión se ha especulado con la posibilidad de que la hija de Ana María estuviera intentando entrar en un reality de Telecinco a costa de hablar del diestro, algo que ella misma ha negado.

Tras recordar los problemas de alimentación que padece, la joven aseguró ante Belén Esteban y el resto de tertulianos que su salud no se la juega "ni por Supervivientes, ni por Gran Hermano, ni por ningún reality".

Y ha sido, precisamente, en este momento cuando Gema dejó muy claro que su futuro ya se encuentra encaminado. Y es que, después de haber estudiado durante seis meses toda la teoría y de haber estado "21 días haciendo prácticas con difuntos reales", Aldón tiene claro lo que quiere ser: tanatopractora o agente funerario.

Al conocer esta información, algunos de los colaboradores se quedaron verdaderamente sorprendidos al conocer cuál será el futuro de su invitada y, aprovechando la ocasión, no dudaron en compartir cuáles son sus últimas voluntades.

Belén Esteban confesó como quiere que traten a su cuerpo tras su muerte

Una de las primeras en tomar la palabra fue Belén Esteban. Haciendo gala de su naturalidad, la de Paracuellos aseguró que sus familiares ya están al tanto de cómo quiere que sea su último adiós.

"No quiero que se me vea, quiero estar tapada y una foto mía al lado, como los de América", dijo la madre de Andrea Janeiro, antes de contar el resto de detalles.

Y es que todo apunta a que no todos sus compañeros serán bien recibidos en su funeral. “Tengo gente que no quiero que venga y me tenéis que velar toda la noche, si no aparezco en sueños. Alberto también lo digo por ti ¿Eh?", continuó entre risas.

Por su parte, Terelu Campos mostró una opinión completamente diferente a la de su compañera. Al contrario que Belén Esteban, la presentadora prefiere que su ataúd esté abierto. "Aunque esté muerta, tengo claustrofobia. Por si acaso, quiero estar abierta".

Además, y por si esto fuera poco, la hija de María Teresa Campos quiere convertir su funeral en una fiesta, ya que su última voluntad es tener su "botellita con el saquito" y que todos los asistentes se tome "una bebida con gas".

