Belén Esteban explica por qué dejará de trabajar en Telecinco

Belén Esteban está agradecida a la vida por haberle dado tantas satisfacciones a nivel personal y profesional a lo largo de toda su existencia.

Para ella, Sálvame ha sido todo un pilar si nos referimos al ámbito profesional, ya que lleva 13 años acudiendo fiel a su puesto de colaboradora. Aunque sabe que todo tiene un final y que, a veces, es necesario pensar más allá y enfocarse en otros retos laborales por si vienen malos tiempos.

En las últimas horas, la tertuliana ha dado unas declaraciones con motivo de un lanzamiento de unas nuevas patatas fritas de Sabores de la Esteban. Considera que es una buena fecha para sacarlas al mercado, porque el Mundial está a punto de comenzar.

La colaboradora de Telecinco, más franca que nunca sobre su futuro

La madrileña aclaraba en un céntrico supermercado de Madrid que pronto van a vender patatas de jamón y campesinas. Y ha animado a todos sus seguidores a que prueben estas nuevas versiones de dichos snacks mientras ven alguno de los numerosos partidos del Mundial de Qatar.

| Mediaset

Belén ha estado muy habladora y ha desvelado que en un mes sacará otro nuevo producto, afirmando que está "muy contenta" con la marcha de Sabores de la Esteban. "Está funcionando muy bien y trabajando mucho" con su marca alimenticia.

Lo cierto es que Belén no ha pasado un buen año y hay cosas que le recuerdan a Sálvame que le producen cierto rechazo. Especialmente, cuando rememora aquella caída por la que tuvo que operarse a los pocos días la tibia y el peroné. Una operación de la que, a día de hoy, aún sigue recuperándose.

Belén cuenta el motivo por el que dejará Telecinco

Belén sabía que la recuperación iba a ser más larga de lo que ella pensaba en un principio. Y a pesar de haber vuelto hace casi dos meses a su trabajo en Sálvame, tan solo acude dos días a la semana. Eso sí, lo hace dentro de unas condiciones de seguridad para que la recuperación siga por el camino correcto.

La colaboradora de Paracuellos ha sido preguntada por Sálvame y esta ha dejado a todos descolocados cuando ha firmado lo que ocurrirá cuando el formato de La Fábrica de la Tele cierre sus emisiones. Algo sobre lo que se ha rumoreado en los últimos meses.

| Mediaset

La 'princesa del pueblo' es consciente que si algún día tiene que acabarse, "acabaré con Sálvame, lo tengo clarísimo".

Así de tajante ha sido para evitar especulaciones que apuntaban a que se iría antes de lo previsto del programa en el que lleva tantos años.

La madrileña asegura que podría acabar en una residencia

Además, esta ha dicho que está "muy orgullosa" del lugar donde trabaja, si bien ha afeado con un comentario al programa que le da de comer.

"Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero...". A su vez, la mujer de Miguel Marcos ha confesado que está en una etapa en la que quiere "otras cosas diferentes en su vida".

A pesar de estar muy agradecida a La Fábrica de la Tele, quiere continuar desarrollando su labor como empresaria y abrirse nuevos caminos en el futuro.

Sobre su situación sentimental, la de Paracuellos sostiene que está muy enamorada de su marido y lo da todo por él. Eso sí, hablando sobre lo que ocurrirá en un futuro, ella deja claro que "si yo estoy mal, quiero que me lleven a una buena residencia".

"No quiero que nadie esté pendiente de mí. Yo estas cosas ya las he hablado, no quiero que me dejen sola, pero no quiero que sean esclavos de mí", ha sentenciado hace unas horas.