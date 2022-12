Belén Esteban dice que está embarazada y se arma un escándalo

Belén Esteban ha sido la responsable del último escándalo que se ha armado en Sálvame y se ha arrepentido al instante. Sus directores le han dicho que llame a Chelo García-Cortés para contarle que está embarazada y ella le ha dado un mal consejo. La periodista pensaba que iba a entrevistar a Esteban y le ha recomendado que no diga nada para que no se filtre la noticia.

Belén Esteban ha dicho que estaba embarazada y Chelo enseguida ha pensado en el dinero que podía ganar. “Ella tenía miedo porque pensaba que se podía filtrar, pero no era nada en contra de Kiko Hernández porque es muy buena amiga. Le quiero dar las gracias porque estuvo muy cariñosa conmigo y puedo decir que muchas gracias”, explica la princesa del pueblo.

| Mediaset

Belén le ha dicho a su amiga que quería contárselo a Gema López y a María Patiño y enseguida ha obtenido la autorización pertinente. Pero cuando le ha comentado que también quería decírselo a Kiko Hernández Chelo se ha negado en rotundo. “Es por ti mi vida, es por ti porque se va a filtrar”, le ha recomendado la periodista en un tono prudente.

Belén le ha llamado para decirle que estaba embarazada y ella se ha alegrado, no sabía que era una broma de mal gusto. Esteban le ha pedido su casa para hacer el reportaje y Chelo le ha ofrecido la de un amigo cercano “que es mucho mejor”. Pero los espectadores solamente se han fijado en el enfado de Kiko, quien no ha tenido piedad con su compañera.

El exconcursante de Gran Hermano le ha hecho burla a Chelo y ella ha perdido la paciencia: no tolera más atrevimientos. “Yo a ti no te estoy imitando niño, a mí me acusaste hace años de filtrar información de este programa y es mentira”, ha espetado. El colaborador ha hecho caso omiso a estas palabras y se ha mostrado muy dolido con ella.

Belén Esteban ha intervenido rápidamente

Belén ha llamado corriendo a Sálvame al ver el escándalo que se estaba armando y no ha tardado en dar explicaciones. Ha dejado claro que Chelo le estaba ayudando y que en ningún momento tenía mala intención, solo quería protegerla. Supuestamente la de Paracuellos quería vender la noticia a Semana y ambas estaban mirando por el negocio.

| TELECINCO

Esteban siempre ha reconocido que le hubiera encantado ampliar la familia, quería tener un hijo con Miguel Marcos. Hace un tiempo dejó de hablar del tema porque pensaba que le estaba dando mala suerte y desde entonces no se sabe nada nuevo. En una de sus últimas entrevistas explicó que no tomaba precauciones, pero que tampoco estaba buscando un bebé.

La ex de Jesulín admitió que estaba “perezosilla”, pero que no se había olvidado del tema porque a su marido le hacía mucha ilusión. Ahora ha vuelto a bromear con la noticia, pero lamentablemente era una broma para ver la reacción de sus compañeros. El revuelo ha sido tal que enseguida se ha arrepentido porque nunca ha querido perjudicar a nadie.

Belén Esteban asegura que confía en sus amigos

Belén ha dejado claro que si hubiera sido cierto habría confiado en Kiko Hernández porque nunca le ha fallado. Él le ha dado las gracias y ha vuelto a arremeter contra Chelo, incluso le ha amenazado. Le ha advertido de que filtrará el primer dato que consiga de ella.

Esteban ha aclarado, para no llevarse más disgustos, que la información era para crear espectáculo. No es cierto, aunque sí lo es que le encantaría volver a ser madre al lado de Miguel Marcos.