Belén Esteban desvela qué hizo Junco al ver sin vida a Bernardo Pantoja

Belén Esteban ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias, así que sus amigos están muy orgullosos de ella. Al enterarse de que había muerto Bernardo Pantoja, padre de su amiga Anabel, intentó coger un tren y presentarse en Sevilla. El problema es que hace unos meses sufrió una caída y no puede viajar sola, por eso tardó 24 horas en llegar.

Belén Esteban estuvo en el tanatorio y comprobó de primera mano que todo lo que estaban contando en Sálvame era mentira. No es cierto que Junco, viuda del fallecido, estuviera molesta con los Pantoja, todo lo contrario. La japonesa estuvo presente en todos los momentos importantes y al lado de Anabel: en la misma y en el crematorio.

| Gtres

Belén ha entrado en Sábado Deluxe para explicar qué fue lo primero que hizo Junco cuando vio el cuerpo de su marido. Le dio la mano a Isabel Pantoja, ambas se encontraban a los pies de la mano en ese momento y se apoyaron. La colaboradora asegura que no hubo ningún tipo de tensión, que todo fue mucho más normal de lo que se ha contado en televisión.

Belén ha sido bastante clara y no ha tenido ningún miedo a la hora de desmentir a su propio programa, quiere contar la verdad. “Hoy me he acercado a Junco y me ha parecido una mujer maravillosa, pero los que le rodean dan informaciones que no son verdad. Cuando Bernardo muere Junco está a los pies de la cama de la mano de Isabel”, explica la ex de Jesulín.

Esteban asegura que lo primero que hizo la bailarina fue buscar consuelo en los Pantoja, lo que demuestra que confía plenamente en ellos. Dice que no es cierto que le echaran del hospital y también le dieron su hueco en el tanatorio. Anabel no se ha separado de ella y durante la misa han tenido varios gestos de complicidad: ambas están rotas.

Belén Esteban ha sacado a la luz la cruda realidad

Belén cree que todo viene del entorno de Junco: ella es buena, pero ha confiado en las personas equivocadas y le están traicionando. Una de las peores, según el criterio de la colaboradora, es Magdalena, tía de Bernardo Pantoja. Son muchos los que piensan que solamente quiere llamar la atención y protagonizar escándalos en la crónica social.

| GTRES

Esteban está cansada de escuchar mentiras y ha dejado claro que el comportamiento de Anabel ha sido impecable. Es cierto que no tenía una relación demasiado estrecha con su madrastra, pero disfrutaban de un trato cordial y educado. Por eso se han arropado mutuamente en estos duros momentos: las dos adoraban a Bernardo Pantoja.

“Lo de que echaron a Junco o que no le dejaron entrar a la habitación es mentira. Hoy tanto Anabel como Junco se han metido solitas en la sala del crematorio y han estado tres cuartos de hora las dos solitas. Anabel ha dado sitio a Junco: Anabel como hija y Junco como viuda”, asegura la de Paracuellos en Sálvame.

Belén Esteban da la cara: “Tendrá muchos fallos”

Belén está cansada de escuchar a unos y a otros, por eso se hizo acto de presencia en el velatorio de Bernardo Pantoja. “Anabel tendrá muchos fallos, pero como hija se ha portado fenomenal y creo que no han sido justos con ella”. También ha dejado claro que los reporteros de Sálvame que han cubierto la noticia, según su punto de vista, han hecho un buen trabajo.

“Tanto José Antonio León como Kike Calleja son dos reporteros excelentes”, ha comentado en un tono muy correcto. No quiere tener problemas con ellos, pero tampoco consiente que ensucien la memoria de Bernardo Pantoja. Jorge Javier Vázquez se ha posicionado al lado de José Antonio, quien mantiene que Junco no encaja en la familia.