Belén Esteban destapa el secreto del final de 'Sálvame': 'Me duele'

Belén Esteban es una colaboradora que lleva muchos años a sus espaldas en un medio en el que le ha visto convertirse en un icono del mundo rosa.

Belén Esteban lleva casi 20 años en la pequeña pantalla y 13 de ellos en Sálvame, desde que arrancase el espacio de La Fábrica de la Tele.

'La princesa del pueblo' se caracteriza por ser una tertuliana que no se calla nada cuando tiene que dar alguna opinión sobre cualquier tema que le plantean en su programa, Sálvame.

Lo cierto es que a veces, fuera del mundo de Telecinco, es preguntada por otros programas de la competencia y nunca rehúye a responder sobre ello, aunque puedan perjudicar a su cadena.

Belén Esteban desvela el secreto del final de Sálvame

En los últimos días, como no podía ser de otra manera, Belén Esteban ha hablado sin tapujos en una entrevista que ha concedido al portal Bluper. En ella, se ha referido a Sonsoles Ónega y al nuevo programa que presenta en la cadena rival de Telecinco.

Lo cierto es que la mujer de Miguel Marcos ha sido clara al respecto. La realidad es que ella no ha negado que en alguna ocasión ha visto el programa con el que se ha estrenado Sonsoles en su nueva etapa en Atresmedia.

Primeramente, sobre el posible final de Sálvame, Belén se ha quejado de lo que quieren muchos. "Parece que la gente está encantada de que nos vayamos todos, pero no nos vamos solo nosotros, también hay un equipo detrás". Así incidía en primer término sobre las ganas que tiene mucha gente de que se cierre su chiringuito

En un momento dado, Belén Esteban ha reconocido que la bajada de audiencia es un hecho. Y ha expuesto que no pueden negar una evidencia tan clara. Además, con Y ahora Sonsoles les ha salido un rival con el que tendrá que pelear durante los próximos tiempos.

Sobre la presentadora, la madrileña ha dicho que tiene una buena relación con ella aunque ya no esté en la cadena dónde trabaja desde hace dos décadas.

"Me duele que nuestros programas vayan en la misma hora"

"A mí me gusta Sonsoles, y aunque trabaje en Telecinco tengo mi opinión. Yo cuando Sonsoles fue a El Hormiguero, que me encanta el programa, le mandé un mensaje. Tenemos una relación muy buena, la quiero mucho y me duele que nuestros programas vayan en la misma hora, pero la vida es así".

Lo cierto es que la de Paracuellos del Jarama no ha podido ser más generosa con su excompañera, Sonsoles Ónega, a la que tiene un gran aprecio. Una presentadora que acaba de cumplir su primer mes conduciendo su nuevo espacio en Antena 3 y con el que está más que satisfecha.

Por ahora, la buena de Sonsoles no ha logrado superar con creces al veterano espacio de la cadena de Fuencarral. Aunque sí que ha mejorado los datos que tenía hasta ahora la franja entre las 19:00 y las 20:00 en Antena 3.

La hija de Fernando Ónega aseguraba hace unos días que afronta un camino "emocionante" porque nació de la nada. Tocaba hacer toda la estructura del plató, el guion y el diseño", confesaba hace poco tiempo en Palma de Mallorca.

La propia comunicadora de Antena 3 afirmaba también que "el periodismo te absorbe, te dedicas a ello plenamente y quién más lo sufren son nuestras familias", así lo exponía a la hora de contar el problema que más le afecta cuando quiere compatibilizar su trabajo con su familia.