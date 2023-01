Belén Esteban no aguanta y da la noticia más dura de David Flores Carrasco

Belén Esteban lleva meses siendo cuestionada por el público de Sálvame por su actitud y por sus palabras. Ahora ha vuelto a ponerse en el disparadero con unas declaraciones que atañen a David Flores Carrasco. Sí, porque se ha referido a la situación tan complicada que ahora vive él y a la nula relación con su madre.

La de San Blas ha cuestionado que la familia Flores se vendiera como muy unida y que actualmente esté rota en todos los sentidos. Y también ha puesto en entredicho que David esté de aquí para allá con unas y otras personas, pero no con la mujer que le dio la vida. Y ha sido en este punto cuando ha admitido que no entiende a esta.

Como era de imaginar, las palabras de Belén han traído consigo que algún compañero le replique. Pero es que, además, las redes han 'ardido' contra ella.

Belén Esteban y sus controvertidas palabras

La mujer de Miguel Marcos ha abordado en Sálvame la actuación situación que se vive en el clan Flores. Nos estamos refiriendo a los problemas que han surgido en el seno del mismo y también a que Olga Moreno ha decidido mudarse a Madrid. Situación esta que propiciará que David Flores Carrasco, que hasta ahora vivía con ella, tenga que cambiar de casa, posiblemente para residir con su padre.

Todo esto ha propiciado que Belén haya dicho: “La familia feliz nos ha tomado el pelo a todo el mundo. Yo recuerdo a Olga en una entrevista, sentada con Jorge Javier, diciendo que si algún día se separaba de Antonio David el hijo de él se iría a vivir con ella. Y ahora estoy flipando”.

“No entiendo que se quisieran tanto y ahora esto, ¿qué ha pasado? Y voy a decir otra cosa, tampoco entiendo a Rocío”.

| GTRES - Telecinco

Estas últimas palabras han hecho saltar a Laura Fa: “A ver si va a ser culpa de ella ahora”. Un comentario que ha molestado a Belén, que ha respondido: “¿Estoy diciendo que sea culpa de ella?”. A lo que ha añadido: “El niño, David, con Olga, con Marta Riesco, ¿y Rocío?”.

En este punto, Laura ha dicho: “¿Y Antonio David? ¿Otra vez hay que explicar que ella está en las condiciones que está y en su momento decidirá actuar?”. Y luego ha dicho: “¿Y el padre, que consigue que todas entren en guerra y los perjudicados sean los hijos?”.

| GTRES

Esteban no ha querido quedarse callada: “Que Rocío esté separada de la niña lo puedo llegar a entender, pero del niño no. Yo la he defendido en muchas cosas, pero en otras no”. A lo que Fa ha matizado: “Ella dijo que en su momento explicaría lo de su hijo y hay muchos que sabéis y sabemos cuál es el tema”.

Belén ha negado conocer la causa del distanciamiento de David con su madre. Es más, ha afirmado: “Lo que pasa es que el tiempo está poniendo a cada uno en su lugar. Y, como me ha dicho María Patiño, espérate que con el tiempo Olga no hable con Rocío”.

Belén Esteban recibe numerosas críticas

La madre de Andrea Janeiro ha conseguido con sus palabras molestar a algunos de sus compañeros y también a muchos espectadores de Sálvame. De ahí que Twitter se ha llenado de mensajes muy críticos contra ella al cuestionar a Rocío como madre con David. Y es que han expuesto que esta ya expuso en su docuserie la violencia vicaria que su ex había ejercido para separarla de su hijo.

| TELECINCO

Así pueden leerse contra Belén comentarios como “Me da mucha pena que diga esas cosas cuando ha estado en el debate de la docuserie. Y cuando tuvo un acercamiento con Carrasco en la primera temporada, es como si no lo quisiera entender” y “Es incomprensible”.

También encontramos: “¿Ahora que Olga no quiere hacerse cargo de David le pedimos explicaciones a Rocío? Hay un juicio de por medio”, “A 'La Esteban' no le da la neurona” y “La ignorancia es muy atrevida. Y no hay mayor ejemplo que Belén”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp