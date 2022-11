Belén Esteban confiesa cómo ha acabado el divorcio que tanto le preocupaba

Belén Esteban es la persona que mejor conoce cómo funciona Telecinco porque lleva más de 20 años siendo la estrella de la cadena. Su vida privada ha nutrido a muchos programas y ahora no puede hacer otra cosa que asumir las consecuencias. El problema es que su marido no es amigo de la popularidad, por eso se está esforzando para pasar de personaje a comentarista.

Belén Esteban ha contado cómo ha terminado el divorcio que le había quitado el sueño: el de su amiga Anabel Pantoja. Cree que Omar Sánchez, exmarido de la sevillana, “está haciendo el ridículo” porque no hace más que llamar la atención. Se alegra de lo bueno que le pase, pero prefiere mantener las distancias porque piensa que se está equivocando.

| La Noticia Digital

Belén ha explicado que la separación ha acabado mal, no ha sido tan idílica como ambos querían. Tanto Omar como Anabel se han hecho reproches mutuos y ahora solamente les queda enfrentarse a la situación actual. El surfista ha encontrado el amor en un programa de televisión y supuestamente está encantado con su nueva vida.

Belén es la única que sabía lo que pretende hacer la sobrina de Isabel Pantoja: siempre tuvo claro que iba a quedarse en Madrid. Le han preguntado mucho por este asunto, pero ella nunca ha contado nada para proteger a su amiga. Sin embargo, la revista Lecturas ha sacado a la luz una información delicada: Anabel ha alquilado un piso por 1.500 euros.

Esteban ha recordado a todos los detractores de la influencer lo que dijeron cuando se enamoró de Yulen Pereira. “Anabel hace su vida con Yulen que nadie daba un duro por ella y a día de hoy siguen estando juntos”, comenta en Sálvame. Está convencida de que Omar está haciendo cosas para “jorobar” a su ex, como por ejemplo copiar el estilo de Yulen.

Belén Esteban exige respeto por la situación

Belén reconoce que el panorama es jugoso y entiende que sus compañeros deban comentarlo, peor exige respeto y precaución. Está en juego la estabilidad de Anabel y no va a consentir que nadie le haga daño, ni siquiera los colaboradores de Sálvame. Lo que tiene todavía más claro es que no permitirá que Omar Sánchez siga haciendo de las suyas.

| GTRES

Esteban piensa que está provocando, algo raro porque supuestamente él no quería formar parte de la televisión. Parece que ha cambiado de opinión y ahora está encantado, pues no deja de protagonizar conflictos en los platós. Su nueva novia se llama Marina y también es famosa, así que todo hace pensar que quiere aumentar su popularidad.

“Yo no me lo creo”, comenta Esteban sobre la relación entre el surfista y Marina. Promete que le encantaría estar equivocada porque en su momento también tuvo relación con el canario, le tuvo cariño. Recordemos que fue la única tertuliana de Sálvame que estuvo en su boda, celebrada en la isla La Graciosa.

Belén Esteban ha seguido el consejo de su marido

Belén tiene claro lo que es justo y lo que no, pero está intentando llevar sus guerras personales de una forma más discreta. Su marido le ha recomendado que no sea tan pasional porque al final termina sufriendo por asuntos que no le corresponden. La separación de su amiga le preocupa mucho porque quiere que todo salga bien.

Esteban sabe mejor que nadie que la sobrina de Isabel Pantoja todavía no ha resuelto su situación. Tenía negocios con su ex y deben firmar rápido para legalizar la situación.