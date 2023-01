Belén Esteban coge fuerza y desvela el nombre de los verdaderos culpables

Belén Esteban está feliz porque la recuperación de su accidente está cada vez más cerca de llegar al final. Pero esto no quita para que esté preocupada por la continuidad de Sálvame, pues los rumores indican que muy pronto podría desaparecer. Un programa en el que ella ahora se ha granjeado un férreo enemigo al dar a conocer una información inesperada.

La de San Blas lo que ha hecho ha sido desmentir a Kiko Hernández sobre que Gustavo Guillermo es el topo de Las Campos. Y también le ha reprochado que dé este dato ahora. Además, ha dejado de manifiesto que estos dos hombres y dos mujeres más han hablado mal del clan de Terelu.

Un comportamiento el que ha tenido Belén, que no ha gustado en absoluto al colaborador. Tanto es así que ha intentado 'herirla' dándole a conocer que una de sus amigas también habla mal de ella. Incluso le ha dicho que le ha puesto un mote.

Vamos, que estas palabras de ella han traído consigo el enfado del madrileño y un problema para la ex de Jesulín. En concreto, que su amistad con una de las féminas señaladas esté ahora en la cuerda floja.

Belén Esteban cuestiona a su compañero

La madre de Andrea Janeiro ha visto que estos días se ha generado un enorme revuelo en Sálvame. El motivo es que Kiko ha revelado que Gustavo Guillermo, el hombre de confianza de María Teresa Campos, es quien filtra información de ella y de su familia. Incluso ha dado un paso más allá al afirmar que ese hombre tiene muchas horas de grabaciones de dicho clan.

Los espectadores han visto que Terelu y Carmen Borrego rápidamente han negado la información dejando al colaborador en evidencia. Y también lo ha hecho Belén, que ha conectado en directo desde el lugar donde vive. Exactamente le ha espetado a Hernández: “¿Tú crees que en estos momentos, que sabemos que María Teresa no está pasando un buen momento de salud, es momento de decir esto?”.

Pregunta que él ha respondido con sinceridad: “Si yo me entero de que tu madre tiene un cuidador y va contando lo más grande y no la trata al 100 %, ¿te gustaría que te lo dijera?”. A lo que ha añadido: “Mientras antes se ataje, mejor”.

“Sería injusto dejar que señalen a otros cuando lo sabes a ciencia cierta, porque lo has oído en una comida. Sí, que el topo es Gustavo”.

En este punto ha sido cuando Esteban le ha dado un revés. Lo ha hecho diciendo: “Los días que habéis ido a comer, todos habéis hablado mal de Las Campos. Tanto tú como Belén Ro, Gustavo y su pareja, Ainhoa”.

Estas palabras han hecho que los demás colaboradores levanten la voz para decirle a Belén Esteban que su fuente de información es Belén Ro. Pero lo ha negado diciendo: “Una vez nos vamos a comer yo, ella, Pablo, Víctor Sandoval, mi marido y mi sobrino así como Kiko. Yo escucho unas cosas que a mí no me gustan, lo siento”.

El colaborador se ha sentido señalado y ha contestado: “La gran suerte que yo tengo es que esas cosas que digo en privado, también las manifiesto en público”.

Belén Esteban recibe una información inesperada

Belén Esteban ha visto que su cuestionamiento a Kiko le ha permitido conocer un dato que seguro que le ha dolido. Y es que este ha dejado caer que su amiga Belén Ro la traiciona al hablar mal de ella a sus espaldas. De ahí que le ha dicho: “Contigo no tiene esa cara y en esas comidas tú eres una de las afectadas”.

Belén ante lo expuesto ha afirmado: “Me da igual lo que digan de mí, me da igual que me pongan verde o no. Yo sé lo que hago yo y lo que me importa es lo que hago yo. Lo que hagan los demás no me importa, yo sé cómo actúo y, ante todo, me siento una tía muy leal”.

En este momento, Esteban ha visto a Matamoros que ha decidido intervenir para apoyar a Kiko. Así ha desvelado a Belén que su amiga le tiene puesto un apodo. Apodo sobre el que él ha expresado: “Los amigos no se ponen motes tan dañinos”.

