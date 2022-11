Belén Esteban causa impacto al hablar de la orientación de Kiko Hernández

Belén Esteban ha dado un paso adelante y se ha atrevido a pronunciarse sobre uno de los temas del momento: la relación de Kiko Hernández. La de Paracuellos siempre ha mantenido una gran relación con el colaborador de televisión. Sin embargo, por todos es sabido que a Kiko no le gusta que hablen u opinen sobre su vida privada.

Belén Esteban se ha cansado de ver cómo todos sus compañeros opinaban sobre la vida sexual del colaborador y ha querido pronunciarse. En las últimas semanas, el colaborador ha estado envuelto en un sinfín de polémicas que han acaparado todo tipo de titulares.

Belén Esteban se pronuncia sobre la polémica de Kiko

Para Belén la amistad está por encima de todo. Ella sabe muy bien cómo funciona la televisión y por eso no piensa dejar que se ataque de forma tan despiadada a su amigo. Son varios los frentes abiertos que tiene el ex gran hermano, entre ellos, los 100.000€ que le dejó Belén Ro o la relación con Fran Antón.

En los últimos años, se ha especulado mucho sobre la orientación sexual del colaborador. Kiko ha sido uno de los colaboradores más polémicos de Sálvame, sin embargo, siempre ha querido mantener un perfil mediático bajo. El compañero de Belén Esteban ha optado por mantener su vida privada alejada de la pública, algo nada sencillo trabajando donde trabaja.

Muy pocas parejas se le han conocido al colaborador en los últimos tiempos. Y todo lo que ha salido han sido tan solo rumores y especulaciones, ya que él nunca ha hablado. Ahora, la relación especial que mantiene con el actor Fran Antón ha desatado una auténtica revolución mediática.

Belén Esteban ha querido romper una lanza a favor de su amigo y se pronunciaba de forma contundente sobre el tema: "Yo no me he pronunciado todavía sobre Kiko y Fran Antón. Yo conozco a Kiko desde hace 13 o 14 años. Siempre ha estado a mi lado y yo he estado al lado de él", revelaba la colaboradora.

Belén sabe que Kiko es muy hermético y eso nunca ha sido un problema en su amistad: "Yo entiendo que él no hable de su vida privada. Pero tengo que decir una cosa a todo el mundo y a todo Dios. A mí me da igual que esté con Fran Antón, con Jacinto Benavente, con Mari Loli Pérez, con quien quiera. Creo que estamos ya en una época que cada uno esté con quien quiera".

Lo que más sorprendió a la audiencia fue cuando la de Paracuellos anunció que ella nunca había conocido una pareja de Hernández: "Es verdad que en la vida Kiko me ha dicho estoy con cuál o con Pascual. Es que me da igual", sentenciaba.

Por otro lado, María Patiño quiso dejar claro su postura sobre el tema: "Yo voy a querer a Kiko estando con Fran Antón o con Mari Loli Pérez. Como si está con un murciélago, que mira que es difícil. Así también le iba a querer", aseveraba Patiño

Belén Esteban sabe los próximos pasos de Kiko

Por el momento, el colaborador solo ha respondido con evasivas cuando le ha tocado abordar el tema en Sálvame. Parece que no le está dando ninguna importancia, y es que el tertuliano puede que tenga la cabeza en otros proyectos.

El periodista Diego Arrabal ha confesado que Kiko estaría negociando su participación en uno de los realities más extremos de la televisión: Supervivientes.

Según ha revelado el periodista, Kiko exige la cantidad de 35.000€ semanales para poner rumbo a Honduras. Solo queda esperar a ver si finalmente el colaborador acepta la propuesta.