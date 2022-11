Beatriz Trapote decide no seguir aguantando y destapa su triste realidad

Beatriz Trapote ya no puede más. Y es que en todo este tiempo que su marido, Víctor Janeiro, lleva concursando en Pesadilla en El Paraíso, la periodista ha tenido que lidiar con todas las críticas hacia el padre de sus hijos.

Sobre todo desde que la madrileña se encuentra defendiendo al hermano de Jesulín en plató. Evidentemente, al ser defensora del torero, incluso Beatriz Trapote se ha ganado alguna que otra enemistad en la pequeña pantalla.

Desde luego, una dura situación que ha tenido que vivir la periodista y que todavía, a día de hoy, tiene que seguir aguantando. No obstante, aunque todo parecía indicar que esto no podía ir a peor, lo cierto es que, finalmente, así ha sido. Y es que la mujer del diestro ha llegado a su límite porque ha protagonizado junto a una reconocida colaboradora de Telecinco un fuerte altercado que no ha dejado a nadie indiferente.

| Telecinco

Beatriz Trapote, en pie de guerra contra una colaboradora estrella de Telecinco

Desde que se estrenó Pesadilla en El Paraíso hace unos meses, Beatriz Trapote ha sido testigo de todas las críticas que ha recibido su marido por el concurso que está haciendo. Y es que muchos tertulianos del formato aseguraban que el torero apenas estaba teniendo presencia en el espacio, ya que con suerte aparecía en algunas de las escenas grabadas del reality.

Entre todos aquellos que se han posicionado en contra del tío de Andreíta se encuentra Nagore Robles, una de las colaboradoras estrella de los debates. De hecho, nada más empezar el marido de Beatriz Trapote esta aventura, la exnovia de Sandra Barneda fue una de las primeras en cargar duramente contra él debido a su actitud en el concurso.

"¡Víctor es una estafa de concursante!", estalló públicamente en alguna ocasión. Sin duda alguna, unas palabras que nunca han agradado, evidentemente, a la madrileña, quien ante todo ha defendido a capa y a espada al padre de sus hijos.

No obstante, en la última gala emitida, la tensión que hay entre ellas creció considerablemente cuando la exsuperviviente empezó a defender, de nuevo, el concurso de Víctor Janeiro. "No nos interesa, ha hecho una pregunta que a nadie le interesa, pero el caso es hablar de Víctor cuando no está generando nada", le decía Robles a Beatriz Trapote.

Unas palabras que no dudaron en ser rebatidas por la nuera de Carmen Bazán. "Cuando sea ganador le vas a tener que aplaudir", lanzaba la mujer del torero. "No voy a aplaudir a quien no se lo merece, sigo pensando que es una estafa de concursante", aseguraba contundentemente la vizcaína.

"Estafa de colaboradora eres tú, que tendrías que ir a la granja para poder hablar de lo que se vive allí", le contestaba por su parte la periodista. Tras este duro enfrentamiento, Beatriz Trapote le ha acabado lanzando otra pullita a la colaboradora. "No te veo en los realities, me aburres", zanjaba.

| GTRES

Beatriz Trapote, al límite por una injusticia que se está cometiendo con su marido

Aunque este conflicto que hubo entre Beatriz Trapote y Nagore Robles terminó, lo cierto es que la primera siguió siendo dando de que hablar por un claro motivo. Y es que la madrileña no dudó en denunciar públicamente al formato por el poco protagonismo que le estaban dando a su marido.

Un malestar que en más de una ocasión ha expresado de manera pública al espacio, ya que considera que están emitiendo muy poco contenido del torero.

"Aquí hay un problema muy grande. A mi Víctor no lo sacan y no lo tienen puesto ni en las fotos, pero yo sé por qué", empezaba diciendo. Eso sí, según explica ella, esto se debería a que no quieren "quemar su imagen para cuando sea ganador".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón