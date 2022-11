Beatriz Cortázar coge fuerza y cuenta qué ha pasado en el cementerio

Beatriz Cortázar se arma de valor y cuanta públicamente qué es lo que ha pasado en uno de los cementerios de la capital de nuestro país. Y es que, en los últimos días, la familia Jurado-Carrasco se han vuelto a convertir en el centro de todas las miradas.

El pasado lunes, 14 de noviembre, se emitió el capítulo final de En el nombre de Rocío, la serie documental en la que Rociíto ha destapado todas las mentiras que sus familiares más mediáticos han estado contando durante más de 20 años.

Y, aunque no pertenece a su núcleo más cercano, una de las peor paradas ha sido Raquel Mosquera, ya que, mientras que estuvo casada con Pedro Carrasco, el boxeador llevó una vida algo cuestionable.

Pero, sin duda, lo que ha terminado de colocar a este conocido clan en el disparejo mediático ha sido la polémica entrevista que la peluquera concedió al Deluxe el 12 de noviembre.

En ella, Beatriz Cortázar pudo escuchar la versión de la exsuperviviente acerca de todas las acusaciones que Rocío ha vertido sobre ella en su última serie documental, aunque las cosas no salieron como ella esperaba.

Después de contar su versión sobre lo que pasó en casa de Rociíto la noche que su padre salió haciendo eses, los colaboradores de este programa no tuvieron reparos a la hora de destapar todas las mentiras que la peluquera ha contado durante todos estos años.

Ahora, Beatriz Cortázar ha informado sobre el último escándalo en el que se ha visto envuelta esta mediática familia. Y es que, según han desvelado en el programa Fiesta, la tumba donde descansa Pedro Carrasco ha sido asaltada.

Beatriz Cortázar lamenta lo sucedido

Beatriz Cortázar no se puede creer lo que le ha pasado a la lápida del boxeador. Y es que, según ha desvelado el programa Fiesta este sábado, 19 de noviembre, la lápida del boxeador ha sido profanada para atacar a Raquel Mosquera.

"Estamos en el cementerio de Carabanchel. Aquí yacen los restos mortales de Pedro Carrasco", aseguró la reportera de este formato, mientras se acercaba a la tumba para informar, desde allí, de lo que había sucedido.

"Lo que más sorprenden son estas fotografías que están pegadas en la lápida principal", siguió explicando la compañera de Beatriz Cortázar, antes de describir la escena que se había encontrado.

"Aquí podemos ver al boxeador con su hija Rocío cuando es, aparentemente, adolescente. Hay otra, donde vemos a Rocío Jurado junto a Pedro y su hija cuando era bastante más pequeña. Además, hay otras dos fotografías más en las que vemos al deportista junto a la cantante y su hija".

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de este acto vandálico fueron las frases que acompañaban a las diferentes instantáneas. Y es que, parecen que están escritas por la mismísima Rociíto con el único objetivo de atacar a la viuda de su padre.

Por eso, Alejandra Rubio no tardó en esclarecer este malentendido. "Ella no tiene ni idea de la existencia de estas fotos. Aunque parece que está firmado por ella, no es así", aseguró la tertuliana, exculpando a su amiga.

Por su parte, Beatriz Cortázar quiso dar su opinión al respecto. La periodista no tuvo reparos en señalar a la hija de Pedro Carrasco por volver a recordar ciertas polémicas del pasado.

“Es que de fan, viene la palabra fanático. Yo creo que cuando levantas ciertas polémicas y se remueven ciertas cosas, también hay mucho fanático que hace lo que nunca se debe hacer”.

"A los muertos que les dejen en paz. Pero claro, si los muertos muchas veces salen a la palestra, tampoco nos extrañemos que los fanáticos hagan este tipo de cosas que a mí me parecen deleznables", finalizó Beatriz Cortázar, muy molesta por lo que había sucedido.