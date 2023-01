Bárbara Rey toma una drástica decisión que deja mudo a don Juan Carlos

Bárbara Rey es la mujer del momento. La actriz se colocaba en el centro del ojo público con su incendiaria exclusiva para Vanity Fair.

La actriz contaba con todo lujo de detalles su relación con el emérito. Bárbara, cansada de que todo el mundo opinase sobre la historia, decidía romper el silencio y hablar sobre uno de los affaires más sonados de la crónica social de nuestra sociedad.

Ahora, a sus casi 73 años, la vedette no tiene miedo a nada, se siente liberada y hablar sin cualquier pudor sobre cualquier tema. Bárbara habla claro sobre sus sentimientos en este momento de su vida y tiene clara la decisión que ha tomado.

Por todos es conocido que Bárbara es una mujer siempre ha desatado pasiones allá por donde pasa. Sin embargo, la murciana ha tomado una drástica decisión: cerrarse al amor. Algo que habrá dejado muy sorprendidos a unos cuantos.

Bárbara Rey ya no cree en el amor

Hablar de Bárbara Rey es hablar de uno de los grandes personajes de la cultura y de la crónica social de nuestro país. La actriz fue una adelanta a su época donde se atrevió a hacer y reivindicar cosas que, por aquel entonces, muy pocos se atrevían.

El amor siempre ha sido el gran vehículo de Bárbara para moverse por el mundo. Y, pese a haber levantado muchas pasiones, Bárbara confesaba que Ángel Cristo, a pesar de los duros momentos que vivió, fue el amor de su vida.

La actriz concedía una entrevista para El País donde afirmaba que el domador fue el hombre de su vida: “Mi marido, Ángel Cristo fue el verdadero amor de mi vida. Al margen de todo lo que haya ocurrido, estuve muy enamorada de él y tengo dos hijos gracias a él”, así lo aseguraba.

Y es que, aunque Bárbara siempre ha estado con hombres que han marcado su vida, la actriz ya no cree en el amor. A punto de cumplir los 73, la vedette se ha cerrado en banda a tener pareja. Bárbara sí cree en el amor, pero en el de su familia y los suyos.

La actriz ya no necesita tener a una persona a su lado, y mucho menos una pareja: “Ni tengo ni quiero novio, ya me siento muy querida por mis hijos, mi nieta y la gente que me rodea. Estoy fenomenal sola, hago lo que quiero, entro y salgo sin darle cuentas a nadie, estoy muy cómoda”, ha confesado Bárbara.

Su última ilusión resultó un desengaño absoluto

Puede que su última experiencia sentimental haya sido la que le haya llevado a tomar esta drástica que tanto ha sorprendido. Hace unos meses, la crónica rosa del mundo hacía saltar todas las alarmas.

La prensa se hizo eco de que Bárbara Rey y Bigote Arrocet habían acudido juntos a una entrega de premios.

Todo apuntaba a que la vedette y el humorista estaban iniciando una relación sentimental. Sin embargo, y según ella misma reveló en El Deluxe, de la noche a la mañana el humorista se esfumó. Bigote desapareció sin llegar a darle una explicación clara.

“Pudo ser y yo creí que podía ser. Pensaba que con su edad y la mía podríamos haber encajado, pero no”, reveló la actriz. Ahora, Bárbara lo tiene muy claro, un novio no entra en sus planes.

