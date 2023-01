Bárbara Rey entró en casa de Juan Carlos y vio algo que no le gustó

Bárbara Rey ha estado más de 20 años escondiendo un secreto que acaba de confirmar gracias a la ayuda de Antena 3. La cadena ha producido una serie sobre la vida de la artista y no ha pasado por alto el episodio más delicado de su vida. Fue una de las “amigas entrañables” de Juan Carlos, ya no lo esconde y ha aportado todo tipo de pruebas.

Bárbara Rey ha recibido muchas críticas porque siempre le han acusado de aprovecharse del emérito, pero fue justo al contrario. En ningún momento recibió nada a cambio, solamente disgustos, problemas y complicaciones que estuvieron a punto de terminar mal. Se sintió amenazada, de hecho le amenazaron y tuvo que estar en silencio demasiado tiempo, pero ha roto la norma.

Bárbara ha demostrado que su relación con Juan Carlos de Borbón era tan especial que incluso entró en su casa, en la Zarzuela. Lo que encontró allí no le gustó: había demasiadas cosas que no eran de su agrado y poco a poco fue abriendo los ojos. “Me di cuenta de que nuestra relación no iba a ningún lado”, explica en Y Ahora Sonsoles.

Juan Carlos fue amable con ella, pero cruzó ciertos límites sin retorno, como por ejemplo meterla en su casa familiar. Doña Sofía nunca supo nada y ese tipo de gestos hicieron que Bárbara empezara a desconfiar del monarca. Tampoco quiere entrar en detalles, pero sí ha dejado entrever que las cosas que vio dentro de Zarzuela no fueron de su agrado.

“Yo fui a Zarzuela, pero no voy a entrar en qué condiciones yo he entrado ahí”, declaró también en Y Ahora Sonsoles. Esta entrevista ha sido fundamental para comprender que la actriz nunca quiso nada del rey, solamente amor y comprensión. Lo único que le regaló Juan durante la relación fue un collar con los signos del zodiaco, pero no es cierto que le diera dinero.

Bárbara Rey se sincera: “Me estaban haciendo daño”

Bárbara encontró ciertas cosas en casa de don Juan Carlos que no fueron de su agrado, aunque sirvieron para aclarar sus ideas. Se dio cuenta de que sus sospechas eran ciertas: la relación tenía que acabar antes o después, no tenía ningún futuro. Sin embargo, ha prometido que no desvelará todo lo que vio ni todo lo que sabe porque “no todo vale”.

Juan Carlos de Borbón no se portó mal con ella, de hecho cuentan que llegó a experimentar ciertos sentimientos reales. Según Vanitatis, mandó construir una puerta que conectaba su palacio con el domicilio de Rey, que estaban relativamente cerca. Secretos como este han visto la luz y la artista está cada vez más tranquila porque no podía estar más tiempo callada.

“Hay momentos de mi vida que no había verbalizado hasta ahora. No me atrevía a contarlos por pudor. Los tenía dentro y me estaban haciendo mucho daño”, declara en el diario El País.

Todo ha sido gracias a la serie que ha publicado Antena 3, se llama Cristo y Rey y ya se ha convertido en un éxito. “No digo nada que no hayan dicho ya los demás, de hecho siempre he dicho menos. Pero tenía que decirlo y tenía que decirlo yo”, desliza en la misma entrevista.

Bárbara Rey llegó a querer a Juan Carlos

Bárbara estuvo en Zarzuela en varias ocasiones, lo que demuestra que su relación estaba muy asentada. No era un simple romance y el rey intentó hacer planes de futuro con ella. El problema es que la artista siempre iba un paso por delante y se dio cuenta de que iba a ser imposible.

Rey llegó a tener miedo, lo que demuestra que no encontró cosas del todo positivas en el domicilio de emérito. Según Vanitatis, Juan Carlos mandó construir una puerta para estar más cerca de su amiga entrañable y cuando rompió con ella la destruyó. El CESID se encargó de todo, tapió el muro y ahora no hay ninguna prueba de este supuesto pasadizo secreto.

