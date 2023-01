Bárbara Rey confiesa algo inédito sobre el exilio del rey Juan Carlos

No cabe duda de que últimamente Bárbara Rey está en boca de todo el mundo más de lo habitual. Si bien es cierto que el romance que tuvo con Juan Carlos I siempre ha llamado la atención de los medios, sin embargo, ahora lo está haciendo más por un claro motivo.

La nueva serie de Atresplayer Premium, Cristo y Rey, está siendo un verdadero éxito. Nadie puede parar de hablar de la nueva producción de Daniel Écija, la cual se centra principalmente en la polémica relación que tuvo la vedette con su fallecido marido, Ángel Cristo.

Sin embargo, como era de esperar, también en esta serie se dan pinceladas del amorío que mantuvo la murciana con el rey emérito alrededor de la década de los años 70. Justamente, con motivo del estreno de Cristo y Rey, Bárbara Rey ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre un sinfín de temas, entre ellos, el del polémico exilio del padre del rey Felipe VI.

Bárbara Rey: "El Rey tendría que volver a España"

Para nadie es de extrañar que hace dos años la vida de Juan Carlos I marcó un antes y un después. ¿La razón de ello? Que al que fue el amigo de Bárbara Rey no le quedó más remedio que marcharse a Emiratos Árabes debido a todas las controversias en las que se vio envuelto.

El padre de la Infanta Helena siempre ha estado en el ojo del huracán de los medios ya sea por su polémica vida privada como su comportamiento como antiguo Jefe de Estado. Asimismo, que recibiera tantas críticas por todas partes, fue lo que provocó que acabara poniendo rumbo a Abu Dhabi, donde actualmente reside.

Desde entonces, han sido pocas veces las que ha viajado a España, ya que para algunos es una persona non-grata. En su día se le preguntó a la misma Bárbara Rey sobre este tema, no obstante, no quiso mojarse en ello.

Parece que con los años ha cambiado de opinión porque la misma madre de Sofía Cristo ha concedido una entrevista para la revista Pronto en la que expresa su opinión respecto al exilio del rey emérito.

"Me parece injusto. El Rey tendría que volver a España, porque ha hecho cosas muy buenas por nuestro país", decía contundentemente. De modo que habría visto con buenos ojos que el que fue su "amigo" tuviera que irse repentinamente de su hogar para mudarse a otro país muy diferente.

Por otro lado, también se le preguntó a la vedette si le molestaba que se le diera en la serie tanta importancia a la relación que tuvo con Juan Carlos I. "No, mientras lo que comenten sea verdad, no me molesta. Pero es un tema del que hablo muy poco, no voy a destripar lo que aparecerá en la serie", aseguraba.

En cuanto a qué le pareció los actores de la producción, lo cierto es que Bárbara Rey afirmó que Belén Cuesta, quien la interpreta, "se ha metido muy bien en mi piel". Ha estudiado muy bien mis gestos y movimientos, lo hace genial".

"Me encanta, me cae estupendamente. Y Jaime Lorente, que hace de Ángel, me recuerda muchísimo a mi marido en muchos momentos", zanjaba al respecto.

El affaire de Juan Carlos I con Bárbara Rey

Sin duda alguna, la vida de Bárbara Rey siempre ha sido muy comentada en los programas de televisión. Nadie olvida aquellos tiempos en los que la vedette mantuvo un romance clandestino con el rey Juan Carlos I hace ya casi 50 años. Desde luego, en su momento fue todo un escándalo, ya que, recordemos que el rey emérito ya se había casado con Doña Sofía.

En el caso de la viuda de Ángel Cristo, lo cierto es que ella se encontraba soltera cuando conoció a su "amigo", ya que todavía no había empezado una relación con el domador. Fueron años muy polémicos para Rey, pues acaparaba día tras día casi todas las portadas de los medios debido a su affaire con el abuelo de la princesa Leonor.

Pese a que ya ha pasado un buen tiempo desde ese entonces, todavía este asunto sigue generando bastante controversia y suscitando interés. Buena prueba de ello es la nueva serie que se está emitiendo Atresplayer, pues plasma a la perfección la historia que tuvieron Bárbara Rey y el rey emérito.

