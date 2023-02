Bárbara Rey anuncia una noticia inesperada relacionada con don Juan Carlos

Bárbara Rey ha sido noticia desde hace unas semanas después de que se estrenase Cristo y Rey. Hablamos de la serie que se ha llevado a cabo acerca de su vida y la de su exmarido fallecido, el domador Ángel Cristo. Un biopic en el que se habla sobre Juan Carlos, un hombre sobre el que la vedette ha confesado algo inédito en las últimas horas.

En dicha serie de Atresplayer Premium se habla sin tapujos de la relación sentimental que mantuvieron la madre de Sofía Cristo y el rey emérito, Juan Carlos.

Sin duda, había expectación por saber la opinión de Bárbara Rey sobre esta serie que ha provocado tantos comentarios. Y que está protagonizada por Belén Cuesta, en el papel de Bárbara Rey y Jaime Lorente, en el de Ángel Cristo.

Bárbara Rey silencia a todos al hablar así de Juan Carlos

En las últimas horas, la vedette ofrecía una extensa entrevista a los compañeros del diario La Razón. Así las cosas, ha llamado la atención un titular en el que se refiere directamente al que fuese su amante en el pasado, Juan Carlos.

“La serie es extraordinaria, muy bien hecha, sin escatimar medios, y los actores son estupendos”, sostiene la vedette en dicha entrevista.

Antes de referirse a Juan Carlos, la madre de Sofía Cristo ha opinado sobre esta serie que habla largo y tendido de su sufrimiento al lado de Ángel Cristo.

En primer lugar, ha valorado el esfuerzo que ha hecho una actriz con talento como Belén Cuesta para meterse en la piel de Bárbara Rey. Y la realidad es que se ha quedado satisfecha con la imagen que se ha mostrado de ella en esta producción de Atresmedia.

“Se ha metido muy bien en mi piel, me encanta, me cae genial, se ha tomado con gran interés la interpretación del personaje. Y Jaime, que hace de Ángel, me recuerda muchísimo a mi marido en muchos momentos”, ha alabado a ambos intérpretes.

Bárbara Rey, sobre Juan Carlos: “Debería estar en España”

Volviendo a la figura de don Juan Carlos, Bárbara Rey no quiere contar demasiado de lo que se desgrana en la serie sobre su relación con el emérito. Preguntada acerca de si le molesta que se esté poniendo tanto el foco en esa parte de su vida, es más que contundente.

“No, mientras que lo que comenten sea verdad, no me molesta. Pero es un tema de la que hablo muy poco, no voy a destripar lo que aparecerá en la serie”, ha sentenciado.

Ahondando en Juan Carlos, que vive fuera del país que reinó 39 años tras salir a la luz sus dudosos negocios millonarios, Bárbara sorprendía con su opinión.

“Se le ha ido un poco la mano a esa mujer”

“Me parece injusto. El Rey debería estar en España, porque ha hecho cosas muy buenas por nuestro país”, apuntaba con total franqueza. A su vez, en la entrevista ha confesado que ha estado varias veces en Zarzuela, aunque no ha desvelado “en qué condiciones”.

Además, Bárbara Rey ha defendido al rey Juan Carlos después de todos los ataques que ha recibido por parte de Corinna Larsen, otra de las mujeres de su vida.

“No me gusta lo que ha hecho, creo que hay cosas que son demasiado personales e íntimas y que no deberían salir a la luz. Lo de Corinna es una falta de respeto. Se le ha ido un poco la mano a esa mujer”, ha dicho sin ningún tipo de reparo.