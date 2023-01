Avisan a Isabel Preysler de que Vargas Llosa y su exmujer ya lo han hecho

Isabel Preysler tenía controlada la situación hasta que uno de los hijos de su exnovio le ha vuelto a poner en un compromiso. Estamos hablando de Álvaro, quien se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Vargas Llosa después de la ruptura. Se han dado muchas informaciones contradictorias, pero la versión final ya está sobre la mesa: el escritor y su exmujer ya lo han hecho.

Han avisado a Isabel Preysler de que Vargas Llosa había tenido varios encuentros con Patricia y le han enseñado las pruebas. De hecho ha sido el hijo del Premio Nobel el que ha dado un paso adelante para contar la verdad y aclarar los rumores. En la revista Semana confirman que lo ha hecho para molestar a la reina de corazones, pero él promete que sus intenciones son buenas.

Isabel está al tanto de los rumores, a pesar de que todavía no haya concedido ninguna entrevista. Dicen que Vargas Llosa ha intentado volver con Patricia, supuestamente está arrepentido de haber roto su matrimonio para empezar con Preysler. Él prefiere no pronunciarse y ha dejado claro que no volverá a hablar de su vida privada porque se siente muy incómodo.

Isabel, gracias al aviso de Álvaro, su antiguo hijastro, ha descubierto que Vargas Llosa ya lo ha hecho. Se reunió con su exmujer hace tiempo y no le había dicho nada, por eso está empezando a sospechar. En Telecinco aseguran que el escritor prefiere a Patricia porque “es más intelectual” y siempre le perdona sus errores.

Preysler desconocía los verdaderos sentimientos de Vargas Llosa, lleva un tiempo sorprendida por lo que está escuchando. En Sálvame han contado que el Premio Nobel habría tenido aventuras extramatrimoniales mientras estaba con Patricia. El problema es que esta última siempre le perdonaba porque acababa acudiendo a ella.

Isabel estaría bastante descolocada, al menos eso es lo que ha salido publicado, porque siempre pensó que su novio no era amigo de la prensa. Sin embargo, cada vez con más los reporteros que aseguran que Mario estaba encantado porque todo se traducía en promoción. Su relación con la reina de corazones le ha hecho llegar a un público más amplio.

Preysler también ha salido salpicada de los errores de su ex y ahora los que le apoyan a él han difundido un rumor completamente falso. Dicen que se ha enamorado de un nombre muy rico, pero ella ha negado la mayor y ha asegurado que no tiene ganas. Lo único que le interesa es centrarse en el cuidado de su familia, que ahora la necesita más que nunca.

Vargas Llosa ha dejado de esconder que se ha visto en varias ocasiones con Patricia, pero piensa que no hay nada malo en ello. Tienen hijos en común y promete que todas las reuniones se han producido en términos familiares. Nunca ha pensado en volver con ella, de hecho ella no quiere porque en el pasado se llevó una gran desilusión.

Isabel ha enfadado a los hijos de Vargas Llosa porque ha vendido en ¡Hola! que el escritor es demasiado celoso. Este detalle habría molestado mucho a la familia del escritor, por eso está en pie de guerra. Han aviado de Preysler de que sus padres ya se han reencontrado, ya han solucionado los problemas que tenían.

La ex de Julio Iglesias prefiere no pronunciarse porque sabe que sus palabras abrirán una guerra peligrosa. Su intención es seguir en casa de su hijo Enrique, en Estados Unidos, y regresar a España cuando haya pasado la tormenta.

