Aurelio, el hombre que abraza a Belén Rodríguez mientras denuncia a Telecinco

Belén Rodríguez ha pasado a convertirse en persona 'non grata' dentro de Telecinco en cuestión de semanas. Todo comenzaba a raíz del escándalo que la colaboradora protagonizaba con el que hace poco era su gran amigo Kiko Hernández.

Desde entonces, muchos la ven como una traidora y nadie confía ya en ella, un escándalo que obligaba a Rodríguez a escapar del foco mediático.

Al menos, hasta ahora, cuando la colaboradora ha reaparecido en el momento más inesperado tras haber demandado a la productora de La Fábrica de la Tele.

Aurelio Manzano ha sido el primero que ha conseguido unas declaraciones de su parte, al que dejaba muy claro que no pensaba hacer declaraciones.

Eso sí, dejaba ver que se encontraba bastante bien y recuperada de todo lo sucedido. "No te puedo decir nada, no es que me haya vuelta muda ni nada, es que no puedo hablar", explicaba a su compañero.

"No puedo comentar nada de nada, me sabe fatal que estéis aquí con la lluvia, pero es que no puedo decir absolutamente nada", insistía Belén Ro ante las preguntas de Aurelio.

Según el propio Kiko Hernández, esa negativa a pronunciarse tiene una clara explicación. "Tiene demandada a esta productora que le ha dado trabajo en estos últimos 13 años, por todo lo que ha ocurrido ahora", aseguraba.

Y es que el colaborador está bastante harto de todo aquello que tiene que ver con la que fuese su íntima amiga. Hasta el punto de decir que se siente asqueado.

"Yo no dije que me da asco, jamás diría eso de una amiga", sentenciaba. "Dije que me daba asco la situación que se había generado".

Hernández nunca se perdonará haberle abierto las puertas de su casa a una persona que ha terminado jugándosela de la peor manera.

Aurelio Manzano, el gran apoyo de Belén Ro en su peor momento

"Y sobre todo que ha compartido muchos momentos en mi casa con mis hijas", señalaba. "Me da mucha pena que ella haya perdido el contacto con más gente de mi familia".

La relación entre Kiko Hernández y Belén Ro parece completamente rota en este punto, ya que ella también dejaba muy claro que no quería volver a mirar a la cara al colaborador. Belén ha denunciado a Telecinco y el único que le quiere apoyar es Aurelio Manzano.

De hecho, ante la posibilidad de que Rodríguez volviese a la televisión, Kiko asegura que no le importaría, pero eso no implicaría volver a recuperar su amistad.

"Yo puedo ir con Belén Rodríguez a cualquier plató", comentaba al respecto restándole importancia. "Qué luego no le dirigiría la palabra en publi? ¡Por supuesto!", aseguraba.

"Luego en publi que no me venga a buscar", sentenciaba. "¡Si viene en son de guerra hago la croqueta!", advertía.

Según Hernández, la situación es tal que mucha gente no quiere volver a trabajar con ella e insinúa que ni siquiera ha contado un 5% de todo lo que sabe.

Muchos gestos feos de Belén que todavía no han salido a la luz y que podrían manchar todavía más su imagen.

"Me he dado cuenta de muchas cosas, era la relación más tóxica que he tenido en mi vida", apuntaba Kiko.

Y es que el colaborador se siente manipulado por la que fuese su amiga, que parece haberse quedado sin ningún apoyo dentro de Mediaset.

De hecho, Aurelio Manzano es de los pocos que todavía permanecen a su lado, además de Belén Esteban, que también ha intentado defenderla.

"No me parece bien que tras este boom todo el mundo vaya contra ella", opinaba la de Paracuellos. "Ha hecho cosas mal, pero tampoco hace falta que cuando el árbol está caído que casi todo el mundo se le eche encima".

