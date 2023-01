La audiencia de 'Sálvame' le da un gran disgusto a Adela González

Adela González lleva más de un año trabajando en Sálvame y ha tenido tiempo suficiente para aprenderse el funcionamiento del programa. Lo cierto es que ha cogido el ritmo muy rápido y cada vez hay más espectadores que están a su lado. El problema es que sigue habiendo un asunto que no puede controlar: la audiencia cada vez apoya más a Antonio David Flores.

Adela González debe dar paso a vídeos que no dejan en buen lugar a Antonio David, pero ella no tiene absolutamente nada que ver. Por eso se ha llevado un gran disgusto al ver que las redes sociales han convertido en tendencia comentarios muy negativos. La frase “yo me rebelo”, lanzada por los fans de Flores, es una de las cosas más comentadas de la plataforma.

Adela es una gran periodista y está pendiente de las redes para tomar la temperatura del público, de ahí su disgusto. Cada vez hay más espectadores que quieren acabar con el programa, por eso los datos de audiencia son tan discretos. En el pasado tenían dos millones de espectadores todas las tardes y ahora no superan el millón.

Adela, según ha salido publicado, está encantada de trabajar en Sálvame y quiere seguir allí el máximo tiempo posible. Ha concedido una entrevista a un diario vasco y ha reconocido que para ella está siendo terapéutico porque no deja de reírse. Cree que lleva “cinco minutos”, por eso se está esforzando tanto para encajar entre sus compañeros.

González destaca porque no apoya siempre la opinión mayoritaria, de hecho ha causado mucha repercusión con ciertos posicionamientos. Está dando lo mejor de ella, pero todavía no ha conseguido cambiar la tendencia del público. “Apagón Sálvame” ha sido la frase más escrita en Twitter en las últimas 24 horas: la audiencia ha tomado partido.

Adela González cada vez tiene más peso en Telecinco

Adela ha firmado un contrato de larga duración con La Fábrica de la Tele, productora que no tiene buena reputación. Las redes sociales, sobre todo los usuarios que apoyan a Antonio David Flores, no dejan de usar el nombre de la empresa. También hay otros famosos que tienen una mala opinión de la misma, como es el caso de Rosa Benito o Chayo Mohedano.

González está bien asentada, pero si sucede lo que Antonio David está tramando no tendrá escapatoria. Ha salido publicado que es totalmente consciente de la situación: el peligro está cada vez más cerca. El ex de Olga Moreno ha demandado a La Fábrica de la Tele y acusa a la empresa de obrar con malas intenciones.

La presentadora está al margen de todo esto, entre otras cosas porque cuando despidieron a Antonio David ella no estaba en el programa. Su presencia ha sido un soplo de aire fresco para la audiencia del programa, pero no es suficiente: necesitan más cambios. Es importante que Twitter deje de reflejar una tendencia negativa, pues hay muchos espectadores que se dejan llevar por esas opiniones.

Adela González ha hecho grandes esfuerzos

Adela está siendo recompensada: su esfuerzo ha merecido la pena y los espectadores aplauden su trabajo. El problema no es ese, el problema está en la esencia de Sálvame, que cada vez encaja menos entre los gustos del público. El programa dura menos que nunca y los expertos aseguran que puede desaparecer en cualquier momento.

González seguirá trabajando en la cadena, independientemente de lo que pase con el futuro de su programa. Eso no quiere decir que no está preocupada por Sálvame, todo lo contrario. Tiene grandes amigos allí y está muy a gusto con sus compañeros.

