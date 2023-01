La audiencia que ha hecho Carmen Borrego como directora de 'Sálvame' lo dice todo

Carmen Borrego por fin ha cumplido uno de sus mayores sueños. Y es que, después de tanto tiempo fuera de la dirección de un programa, este 2 de enero tuvo la oportunidad de demostrar de lo que es capaz, aunque los datos de audiencia que ha registrado hablan por sí solos.

El pasado miércoles 13 de diciembre, David Valldeperas paró la emisión de Sálvame para informarle a la hija de María Teresa Campos de la última decisión que habían tomado sus jefes.

Tras hacer varios comentarios al respecto, la cúpula de La Fábrica de la Teledecidió confiar en ella para conducir la primera emisión del año. "Yo creo que te la juegas mucho", le aseguró el actual director del formato.

"Ella como directora y máxima responsable de este programa deberá decidir de que se habla, qué colaboradores vienen…", le explicó Valldeperas a Carmen Borrego en pleno directo.

Y, aunque le advirtieron de que "si sale bien, te aplaudiremos, y si sale mal, te cortaremos la cabeza", la colaboradora no se lo pensó dos veces a la hora de aceptar este complicado desafío.

"A pesar de que me has dicho que soy una directora del paleolítico, creo que me merezco una oportunidad", aseguró Carmen Borrego, antes de dejar claro que estaba deseando ponerse su coleta de directora. "Me toca currármelo".

Y, aunque sabe que "estar delante" de las cámaras "está muy bien en algunas cosas", lo que verdaderamente le gusta a ella es todo el trabajo que no se ve. "He aprendido mucho detrás y me he quedado con muchas cosas que dar".

Ahora, y después de su gran debut, Carmen Borrego se ha tenido que enfrentar a lo verdaderamente complicado de esta experiencia: los datos de audiencia.

Carmen Borrego no ha conseguido mejorar las cifras

A pesar de todo el esfuerzo y cariño que le ha dedicado a esta nueva oportunidad, Carmen Borrego no ha conseguido aumentar los datos de audiencia que Sálvamelleva registrando desde hace meses.

Este lunes 2 de enero, el debut de la comunicadora como directora ha registrado 11,4% de share y 1.217.000 espectadores en la sección Limón y un 13,4% y 1.309.000 espectadores durante la franja Naranja.

Unos datos que, si los comparamos con los registrados el último viernes del año, podemos apreciar que no ha habido una mejora significativa. Aquel día, la primera emisión de Sálvame logró alcanzar un 11%, lo que se tradujo en 1.128.000 televidentes.

Pero la segunda parte de este formato corrió la misma suerte, alcanzando nada más que 12,3% de share y llegando a tan solo 1.129.000 espectadores.

Como podemos ver, a pesar de las expectativas que había puestas en el regreso de Carmen Borrego como directora, este programa de Telecinco se mantuvo prácticamente inamovible entre las preferencias de los televidentes españoles.

Aunque, si hacemos una comparación con los datos registrados por la competencia, podemos apreciar que aquel día la audiencia estuvo más que dividida.

La telenovela turca, Tierra amarga, y el programa de Sonsoles Ónega lograron superar discretamente la barrera del 12%, apuntando respectivamente un 12,6% (1.222.000) y un 12,4% (1.272.000).

El que no corrió la misma suerte fue el concurso Pasapalabra, que un día más se posicionó como el líder de la tarde, llegando hasta 21,8% y logrando cautivar a más de 2.621.000 televidentes.

En cuando a las nuevas apuestas de Mediaset España, 25 palabras y Reacción en cadena, no se produjo ninguna modificación considerable. Todo apunta que estos dos concursos de Telecinco no consiguen abrirse hueco entre la audiencia de nuestro país.

Y es que, a pesar de que este lunes lograron mejorar sus cifras, ninguno consiguió superar la meta del 10% de share. Mientras que el formato de Christian Gálvez apuntó 8,6%, es decir, 889.000 espectadores, Ion Aramendi se quedó muy cerca del 7% (858.000).

