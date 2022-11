Asraf Beno deja de esconder qué está pasando con su primer hijo

Asraf Beno atraviesa una época plácida en su vida porque, desde hace años, comparte la misma con una mujer que le ha dado todo. A pesar de las circunstancias familiares de su pareja, Asraf se siente cada día más querido por ella. Y eso se nota cada vez que publica alguna fotografía en las redes sociales.

Asraf Beno sabe que su relación con Isa Pantoja va para largo y que dentro de no demasiados años ambos quieren ser padres. Eso sí, todos sabemos que la joven ya ha sido madre hace años y tuvo a Albertito, fruto de su relación con Alberto Isla.

Lo cierto es que a Isa se le ha preguntado en varias ocasiones si tiene intención de quedarse embarazada de Asraf Beno. Pero siempre ha mantenido la cautela y no tiene prisa por hacerlo.

Asraf Beno explica lo del embarazo de su pareja

Ahora mismo está centrada en su trabajo en Telecinco y colaborando con diferentes marcas en las redes sociales. En el ámbito familiar, disfruta más que nunca con su novio y Albertito.

| Europa Press

Lo cierto es que, en las últimas horas, los seguidores del marroquí y la peruana se han visto sobresaltados por un vídeo de TikTok. Ha sido uno que han subido a las redes en el que podría hacer pensar que Isa Pantoja está embarazada de su segundo hijo.

Lo que han hecho ambos el pasado fin de semana es compartir un 'couple challenge' (reto en pareja). Y, casualmente, el emoticono que les ha salido no ha sido otro que el de una mujer con un bebé en brazos.

"Un hermanito para Albertito", ha escrito uno de sus seguidores en la publicación que han compartido en Instagram. Esto no ha provocado otra cosa que un gesto de sorpresa y varias miradas cómplices entre ellos y sus seguidores han empezado a atar cabos.

El vídeo que hace saltar las alarmas en casa de Asraf

Esta reacción tan especial ha provocado que sus seguidores piensen en este tema del embarazo. Pero Isa Pantoja no ha tardado mucho en zanjar las especulaciones, aunque muchos querían verla de nuevo siendo madre, en este caso con una pareja más que sólida como Asraf Beno.

| Telecinco

Estos rumores han crecido como la espuma, pero Isa Pantoja ha aclarado ante los compañeros de Europa Press la realidad de su situación familiar.

A la pregunta de si está esperando su primer hijo con Asraf, esta ha dicho que "no, no estoy embarazada. Lo desmiento claro", ha sentenciado de forma tajante la hermana de Kiko Rivera con una media sonrisa.

Asraf aclara lo del primer retoño con Isa Pantoja

La joven no entiende por qué se ha montado tanto lío en torno a este juego de las redes, ya que "tan solo era un vídeo de un reto".

"No he hecho nada más, no tengo ni idea de dónde han salido los rumores", continuaba Isa, quien no quería darle mucha importancia a este asunto sobre una posible segunda maternidad.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Mientras, Asraf tampoco se ha quedado callado, pero, en este caso, el marroquí ha dejado la puerta abierta a tener un hijo, aunque no en estos momentos. Este ha admitido que desea con todas sus fuerzas aumentar la familia con su novia Isa con un "claro que sí".

Lo cierto es que al joven le encantaría tener su primer hijo, pero su pareja le está echando el freno a una idea que aún ven lejana. Eso sí, es totalmente factible, pero en un futuro a medio plazo.