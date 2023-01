Así se encuentra Techi tras su duro ingreso hospitalario: 'Escucho voces'

Techi, expareja de Kiko Rivera y exconcursante de GH VIP 6, atraviesa una situación más que complicada. Y todo después de haber sido ingresada de urgencia en un hospital la madrugada del domingo 29 de enero.

Ha sido hace unas horas cuando ha sufrido este percance una cara conocida del mundo rosa. Así lo confirmado el programa Fiesta en pleno directo. Se atribuiría esta última hora tan preocupante a un posible intento de suicidio de Techi.

Recordemos que Techi sufre desde hace tiempo un trastorno bipolar. Y Amor Romeira, colaboradora de Fiesta y amiga de la susodicha, ha dado más detalles de la noticia. Una noticia que ha dejado consternado a todo el plató de Telecinco.

Techi Cabrera, ingresada de urgencia tras un posible intento de suicidio

Ahora mismo, según contaba la tertuliana, Techi, de 36 años, está fuera de peligro y no se teme por su vida, a pesar de haber pasado unas horas realmente angustiosas.

| Twitter

"Desgraciadamente ha sufrido una recaída y esto le ha llevado a acabar en el hospital. Gracias a Dios está estable. Ha vivido un episodio complicado. Recibí la información anoche, acudí a su entorno más cercano y me dicen que están bien, aunque preocupados. Ella está fuera de peligro, está estable".

Hace apenas unos meses, Techi reaparecía en el medio televisivo para contar su situación personal. Una que dista mucho de lo que fue aquella descarada joven que conocimos hace años.

Techi y los detalles de su preocupante estado actual

Ella llevaba mucho tiempo alejada del foco mediático, hasta que dio la cara contando su problema. "Llevo cuatro años pasándolo muy mal, esto no es cambios de humor, es ser maniaco depresivo. Escucho voces. Tengo una discapacidad del 60%", explicaba con todo lujo de detalle en el programa Socialité.

| GTRES

Por si fuera poco, la joven sostuvo que lo pasaba "muy mal psicológicamente" y que sufría una fuerte depresión desde que tenía 15 años.

Tras constatar que sufría un trastorno bipolar, se puso manos a la obra. "Tengo que estar medicada", confesaba. Y dejaba claro que había engordado por ese motivo. "Engordo un poco y no piso un plató de televisión porque me da vergüenza. No puedo".

Al menos su madre siempre ha estado ahí para apoyarla en todo este proceso. "Cuando estoy en depresión mi madre me tiene que ayudar con mi hijo. Cuando estoy eufórica, estoy alterada".

Techi ha sido muy franca al hablar de su trastorno

De unos años a esta parte, Techi ha tenido varios ingresos hospitalarios. El último de ellos fue hace poco más de un mes en la clínica López Ibor de Madrid.

| GTRES

"Es tan difícil de llevar que te cuesta abrirte con las personas. Siento que me encantaría poder ayudar a otras personas y siempre me viene bien que te puedan ayudar a ti", lamentaba.

Además, la joven contó todo su problema a través de sus redes sociales. "Llevo mucho tiempo desaparecida de las redes y tengo un motivo. Lo he pasado muy mal, no le recomiendo a nadie esta enfermedad, que es muy difícil de llevar y de convivir con ella", decía hace un tiempo.

"Tengo trastorno bipolar y es muy difícil mi convivencia junto a ella, pero me considero una persona fuerte y solo lucho, lucho y lucho cada día", continuaba.

"Cuando las voces vienen, tener que escuchar voces que no son reales. Volverte loco a comprar compulsivamente, estar eufórico, estar deprimido, unos picos muy fuertes. Eso es el trastorno bipolar, eso y mucho más".

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp