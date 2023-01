Aseguran que Enrique Ponce y Ana Soria están crisis: el nombre del posible culpable

Enrique Ponce se ha convertido en el protagonista de este fin de semana por una información que ha destapado el programa Socialité. Según han contado, el torero estaría atravesando un momento crítico con Ana Soria que podría tener un mal desenlace. Aseguran que están en crisis, crisis que coincide con la mejor etapa de Paloma Cuevas, que por fin ha vuelto a enamorarse.

Enrique Ponce ha descubierto que su exmujer está mejor que nunca, sale con Luis Miguel y han dejado de esconderse. Sin embargo, en Socialité cuentan que el cantante está molesto con la prensa y que ya no es tan amable como hace meses. Nadie puede negar que esté saliendo con la diseñadora y las evidencias le han situado en una posición complicada.

Enrique, según ha salido publicado, esconde un secreto que acaba de ver la luz: la felicidad de Paloma Cuevas le incomoda. Se alegra de que esté estable, pero no soportaría que haya encontrado el amor en brazos de Luis Miguel. Se conocen gracias a él, era amigo del cantante y considera que este le ha traicionado saltándose todos los códigos de la amistad.

Ana Soria se habría cansado de la situación, lo que habría creado una profunda crisis sentimental que podría terminar mal. En Socialité han confirmado que estarían en crisis y el resto de medios han ampliado los datos, así que el secreto lleva tiempo circulando. Cabe la posibilidad de que alguien lo haya filtrado, por eso los espectadores han creído a Telecinco.

Enrique supuestamente está situando a su novia en una posición complicada porque la influencer no quiere saber nada de la prensa. Los pasos que está dando el torero cada vez son más comprometidos y Soria quiere evitar cualquier revolución. Hace un tiempo Ponce confirmó que ya no es amigo de Luis Miguel, rompieron cuando se separó de Paloma.

Enrique Ponce está jugando al límite

Enrique, según lo que ha salido publicado, estaría muy pendiente de los pasos de su exmujer, sobre todo después de lo último. Todo hace pensar que Luis Miguel ha pasado parte de la Navidad con sus hijas, al menos se habrían visto en alguna ocasión. También Socialité desveló que la pareja había cerrado un centro comercial para disfrutar de una jornada de compras privada.

Ponce, siempre siguiendo las informaciones de Telecinco, estaría atravesando una crisis con Ana Soria. La estudiante estaría cansada de soportar ciertos atrevimientos, por eso ha puesto sus cartas encima de la mesa. Siguen juntos, pero aseguran que estarían al borde de la ruptura y que cada vez hay más cosas que les separan.

Después de la noticia de Socialité, varios medios han publicado informaciones y se ha llegado a una clara conclusión. El culpable de la presunta crisis tiene nombre y apellidos: Luis Miguel, el novio de Paloma Cuevas. Supuestamente el torero está muy molesto con él y esto le habría cambiado el carácter, pero todo son teorías de publicaciones digitales.

Enrique Ponce nunca perdonará al culpable

Enrique, según cuentan, ha tenido discusiones con Paloma Cuevas por este tema. La diseñadora ha empezado una nueva vida, ya no quiere saber nada de su exmarido y él no se lo habría tomado con filosofía. Eso no quiere decir que esté celoso, simplemente se siente traicionado por el que creía que era su amigo.

Han publicado el nombre del responsable indirecto de la crisis, pero es una suposición que no está confirmada por los protagonistas. En Telecinco aseguran que Ana Soria y su novio podrían estar en crisis, pero ellos no se han manifestado. En tal caso, Luis Miguel tendría muchas posibilidades de estar detrás del malestar de Ponce.

