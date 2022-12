Arantxa de Benito, preocupada: desvelan quién es el padre de su nieto

Arantxa de Benito fue uno de los rostros más conocidos de los 90, pero lleva un tiempo descansando en un discreto segundo plano. Está cansada de dar explicaciones, así que decidió apartarse del foco y centrarse en lo que verdaderamente le importa: sus hijos. Zayra Gutiérrez, la mayor, está embarazada y acaba de recibir una acusación que no le deja en buen lugar.

Arantxa de Benito ha descubierto que Socialité, programa presentado por María Patiño, ha sacado a la luz una supuesta deslealtad. Un participante de La Isla de las Tentaciones asegura que ha estado con Zayra mientras ella salía con el padre de su primer hijo. Eso sí, ha dejado claro que él no tiene nada que ver con el embarazo, el papá es Miki Mejías.

Arantxa está preocupada porque conoce bien cómo funciona el mundo del corazón y sabe que no dejarán en paz a su pequeña. Zayra necesita estar relajada y lejos de los problemas, pero es bastante famosa y todos quieren sacar partido de su embarazo. El rostro conocido que dice haber estado con ella es Roberto de la Cruz y asegura que tiene muchas pruebas.

Arantxa avisó a su hija, le informó de los peligros que generaba pasar a formar parte de la crónica social. La joven siempre ha estado atraída por la fama, incluso se rumoreó que iba a participar en Supervivientes o en Gran Hermano VIP. De Benito reconoció que su pequeña quería salir en televisión, pero que ella le había recomendado que fuera más prudente.

La ex de Guti está tranquila porque sabe que Zay, como le llaman los amigos, no oculta nada y siempre ha sido sincera. Supuestamente compaginó su relación con Miki y su presunto romance secreto con Roberto, pero este último se ha desentendido. Asegura que el bebé no es suyo porque hace muchos meses que no tiene contacto con la influencer.

Arantxa de Benito ya conoce el testimonio

Arantxa no ha hecho declaraciones sobre este tema, pero aseguran que ya conoce lo que se está cociendo en Telecinco. Roberto ha concedido una primera entrevista en Socialité y todo hace pensar que solo es el principio. Asegura que Zayra le ofrecía pasar la noche en hoteles, pero que él prefería estar en “tererías o tomando algo”.

De Benito tiene claro que el padre del niño, su primer nieto, se llama Miki Mejías, no es otro. En ese sentido está tranquila, pero quiere proteger a su hija y sabe que se avecina tormenta, de hecho lo peor está por llegar. Han acusado a la joven de ser imprudente y de someterse a una operación durante el embarazo, pero no es verdad.

Roberto, el supuesto amigo especial de la influencer, reconoce que es un poco alocada, pero ha hablado muy bien de ella. La teoría más factible es que no supiera que estaba embarazada cuando se sometió a la operación. Sin embargo, la familia no se ha pronunciado porque considera que es un tema demasiado privado que no quiere trascender.

Arantxa de Benito está siguiendo el embarazo de cerca

Arantxa ha dejado claro que no es verdad que se molestara con Zayra, el embarazo le pilló de sorpresa, pero nada más. Guti también está encantado con el niño que está en camino, es un bebé muy deseado que va a crecer rodeado de amor.

De Benito ha regresado a primera línea y eso no siempre es bueno, pues ha resucitado viejas rivalidades. Terelu Campos ha hablado de ella y ha desvelado que, por un motivo que desconoce, se dejaron de hablar. La ex del futbolista dio de lado a Campos sin darle ninguna explicación.