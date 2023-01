El apodo que Vargas Llosa le ha puesto a su exmujer impacta a Isabel Preysler

Vargas Llosa es uno de los escritores más prolíficos y queridos del siglo XX y XXI. Sin embargo, durante estos últimos días su figura ha sido carne de cañón no para la literatura, sino para la prensa rosa. El peruano ha roto su relación sentimental con la que era la reina de la crónica social, Isabel Preysler.

Vargas Llosa e Isabel Preysler no se han librado de este año lleno de rupturas. Shakira y Piqué, Tamara Falcó e Iñigo Onieva, Cayetano y Eva González, Aitana y Miguel, ninguno se ha escapado de las garras del desamor.

La revista HOLA! daba la exclusiva de la separación de la que todo el mundo habla. Vargas Llosa e Isabel Preysler se separan después de ocho años enamorados, o lo que parecían que estaban enamorados. La filipina dio su versión de los hechos, alegando que los celos irremediables y las constantes discusiones fueron el detonante de este hecho.

"Todas las noches pienso en ella y le pido perdón"

Sin embargo, el entorno de Vargas Llosa ha desmentido esta versión y ha hablado con El País para dar su opinión. De hecho, el mismo medio ha analizado uno de los últimos relatos publicado hace dos años, donde habla de un enamoramiento del que se arrepiente. El escritor describía su desdichada vida y la añoranza a su anterior esposa, bajo el nombre de Carmencita.

El ex de Isabel Preysler estuvo casado con su prima hermana, Patricia Llosa, con quien tuvo tres hijos. Su amor parece que se desgastó y ocho años atrás iniciaba una relación con la socialité. Pero parece que en su relato se desahogó y mostró todo lo que echaba de menos a su "Carmencita".

"Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena (…). Todas las noches pienso en ella y le pido perdón", reza el texto.

"Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí", seguía. Se trata de Los vientos, que forma parte de Las letras libres publicado en 2021.

Vargas Llosa no tiene más que compartir con ella

Es bastante fácil ahora hilar esta persona con la que era su exesposa. En el relato, el ex de Isabel Preysler describe al personaje como desdichado, ya que, por ejemplo, cuando acude a la ópera no puede disfrutarlo. El hombre se encuentra rodeado de una compañía que no para de mirar la pantalla de sus teléfonos móviles.

Ha sido, precisamente, esa constante exposición mediática y pretensión social la que le habría llevado a tomar la decisión. Esa ha sido la versión de los allegados del escritor, quienes han dado estas razones y desmentido los celos que alegaba la socialité.

Vargas Llosa y su entornodefendía que la ruptura se ha producido por motivos bien distintos: "eran incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre ambos", decían.

