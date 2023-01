Antonio Rossi aclara si va a tener un hijo en 2023 y desata la polémica

Antonio Rossi se ha convertido en uno de los tertulianos más aclamados de la televisión. El comunicador acaba de estrenarse como presentador en una nueva apuesta de Telemadrid. Se trata de un programa de crónica social en el que no faltarán los ingredientes para pasar una buena tarde.

El sevillano tendrá que compaginar este proyecto con su puesto en El programa de Ana Rosa. Antonio Rossi parece estar viviendo una vida profesional de lo más ocupada. Así lo ha dejado claro cuando ha prestado entrevistas a distintos medios de comunicación.

"Ahora mismo estoy viviendo un momento personal y profesional muy satisfactorio. El programa de Ana Rosa es el mejor lugar en el que puedo trabajar, y esto nuevo es un regalo donde quiero aprender y disfrutar."

Antonio ha desvelado si va a tener un hijo en 2023: no, este año no será padre. De hecho es algo que no entra en sus planes ni ahora ni nunca. Rossi está viviendo una relación de amor perfecta y cree que no es el momento de ampliar la familia.

"Vamos a empezar con humildad. Quiero disfrutar el momento"

Para Antonio Rossi esta oportunidad ha llegado de casualidad. Para el triatleta llegar a ser presentador de tu propio programa no era una meta como tal, pero se lo había planteado multitud de veces.

"No iba buscando el momento y el hueco, ha surgido de la forma más natural. Estoy feliz porque es un sueño y una oportunidad que quiero aprovechar, estoy muy agradecido porque hayan confiado en mí y porque en Telemadrid hayan abierto un hueco también al corazón. Recibí una llamada, tuve una conversación, me lo ofrecieron y flipé", comentaba.

Eso sí, Antonio Rossi no se lo pensó dos veces y se tiró a la piscina. "Vamos a empezar con humildad. Quiero disfrutar el momento", aclara.

"No creo en la suerte, creo en el trabajo, en la constancia, en el esfuerzo y en el sacrificio. Me voy a volcar en este proyecto, que es un regalo que me da la vida", comentaba.

La emisión de este programa coincidirá con el programa de Maria Patiño, aunque lejos de competir, ambos se han alegrado el uno por el otro. "María se alegra de todo lo que me pasa y me ha acompañado en este viaje. Hemos hablado mucho y está feliz."

"Llevo con Hugo, mi pareja, algo más de un año y todo es muy positivo"

Pero, además del éxito en su vida profesional, su vida personal también está yendo viento en popa. "Llevo con Hugo, mi pareja, algo más de un año y todo es muy positivo. Es bastante responsable de mi estabilidad y felicidad."

Pero, en cuanto se le pregunta por planes de boda, su cabeza está en otros sitios. "No se me pasa por la cabeza. Estamos en otra etapa.", comenta.

Ha dejado claro que los hijos entran en sus planes. De hecho, Antonio Rossi nunca ha "querido ser padre". En 2023 no dará esta noticia tan esperada.

Este proyecto viene después de su salida de Sálvame. "No me gusta hablar de eso porque creo que a la gente no le importa la decisión que tome yo como empleado o la empresa conmigo", aclaraba . Eso forma parte de las negociaciones y decisiones personales que se toman en los despachos y creo que no tengo que dar explicaciones."

