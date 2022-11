Antonio Montero y la bronca que ha acabado con la paciencia de su exmujer

Cuando menos se lo veía venir Antonio Moreno, en su vida acaba de llegar una nueva polémica a causa de su exmujer, Marisa Martín Blázquez. Y es que a pesar de que últimamente el tertuliano de Sálvameha podido presumir de ser uno de los pocos rostros mediáticos que no ha protagonizado ningún escándalo, lo cierto es que actualmente no puede decir lo mismo.

El pasado fin de semana, se produjo un fuerte enfrentamiento entre la exmujer del periodista y Alba Carrillo en el programa Fiesta, espacio donde ambas ejercen de colaboradoras. Desde luego, un tenso momento que se vivió en el formato presentado por Emma García y que no ha pasado desapercibido en ningún medio por la gravedad del asunto.

| Mediaset

Antonio Montero, testigo del fuerte altercado de su exmujer con una famosa colaboradora de Telecinco

Desde el 2018, Antonio Montero es parte de la plantilla de colaboradores de Sálvame. A pesar de que el madrileño ya contaba con un gran recorrido en el mundo del corazón, lo cierto es que fue hace tan solo unos años cuando decidió aventurarse en el famoso programa vespertino de Telecinco.

Fue a partir de entonces cuando su nombre empezó a sonar con bastante fuerza, ya que su fama creció de forma considerable. Evidentemente, debido a esto, el periodista no tuvo más remedio que acostumbrarse a estar de vez en cuando en el punto de mira de los medios hiciera lo que hiciera. Un alto precio que lleva pagando desde hace un tiempo no solo por ser parte de uno de los espacios más polémicos de la pequeña pantalla, sino también por ser exmarido de otra de las grandes periodistas de la prensa rosa: Marisa Martín Blázquez.

De hecho, ahora, a raíz de ella, Antonio Montero se encuentra en el ojo del huracán por el último conflicto que ha tenido la tertuliana de El programa de Ana Rosa con otra cara estrella de Telecinco. Fue el pasado domingo, 20 de noviembre, cuando en Fiesta tuvo lugar una fuerte disputa entre la periodista y Alba Carrillo.

Todo empezó cuando se puso sobre la mesa el tema de En el nombre de Rocío, y, concretamente, el papel que, según la propia protagonista, Rociíto, ha desempeñado Raquel Mosquera dentro de esta historia. Como bien se ha podido observar a lo largo de los episodios del documental, la viuda de Pedro Carrasco ha quedado en muy mal lugar a consecuencia de las fuertes acusaciones que la hija de 'La más grande' ha hecho contra ella.

En este punto de la historia, la que fue pareja de Antonio Montero siempre ha estado en el bando de la expeluquera. Por este motivo, la madrileña no dudó en volver a defenderla públicamente hace unos días.

"Rocío dijo hace muy poco en el documental que no quería que se recordase a su padre por reportajes puercos al lado de Raquel Mosquera. Primero, no se recuerda a Pedro por eso. Se le recuerda como un gran campeón del mundo, como un gran persona y como un excelente profesional", empezaba diciendo.

Tal y como ella ha asegurado, "de esos cuatro puercos reportajes, seguramente tres los hicimos nosotros". Inmediatamente, tras escuchar estas palabras, la amiga de Rocío Carrasco saltó enfadada y pronunció lo siguiente. "No, no vale. ¡Es que no vale! Por eso defiendes a Raquel, porque has ganado dinero a su costa", decía.

"Estáis haciendo lo mismo y luego criticáis a otros programas porque no se deja hablar a la gente", lanzaba una pullita la exnovia de Santi Burgoa, ya que acusaba a Unicorn Content de "hacer lo mismo" que luego critica de otros espacios de la cadena.

| Mediaset

Antonio Montero, mudo tras la dura advertencia de Emma García

Eso sí, lejos de calmarse el tenso ambiente que se estaba creando, Antonio Montero fue testigo de la dura advertencia que le lanzó la conductora del formato, Emma García, a la tertuliana tras acusar seriamente a la productora.

"¡Eh! Alba, Alba, calma. No vayamos por ahí. ¿Os podéis callar? Tengo que moderar", decía intentando mantener el estatus tanto de la productora como del programa. Una vez que parecía que la situación se había apaciguado, la vasca quiso que Alba Carrillo diese su punto de vista.

"Lo siento, pero ahora no me apetece. Os pido perdón, pero no voy a hablar. Ya no sé lo que iba a decir. No hablo en boca de Rocío, hablo de personas cercanas", revelaba.

"Me gustaría, por favor, que hablaras, porque aquí todo el mundo tiene que saber lo que opináis. Da igual a favor de quién estéis, que cada uno cuente sus experiencias", insistía la presentadora. "Me afecta porque no me estáis dejando hablar. Estáis criticando lo mismo que hacéis", soltaba sin ningún tapujo la exsuperviviente.

"Alba, no vayas por ahí, porque no es así. Habrás tenido esa sensación", volvía a advertirle García por su parte.