Antonio Montero sigue igual porque desconoce la gravedad del problema

Antonio Montero ha hecho una apuesta muy arriesgada al concursar en Pesadilla en el Paraíso 2, pero quería vivir la aventura. Ha hecho de todo a lo largo de su carrera, es uno de los padres del periodismo del corazón y necesita nuevos retos. Sigue comportándose igual, pero desconoce que el concurso debe resolver un problema muy serio con urgencia: las bajas audiencias.

Antonio Montero desconoce que la situación es tan grave, piensa que el programa tiene éxito y que él está contribuyendo a ello. Lo cierto es que se está esforzando, de hecho genera muy buen contenido y sus comentarios no tardan en saltar a Twitter y otras redes. Recientemente ha vivido un momento alocado con su compañero Pablo Sebástian, al que ha dado un “curso de hacer caca”.

Antonio sigue comportándose igual que siempre porque desconoce la gravedad del problema, no se imagina la que se avecina. La revista Semana habla de una situación preocupante porque el concurso ha bajado del decimal y cada vez tiene menos éxito. Las últimas emisiones no han llegado al 10% de espectadores, solamente han reunido a un millón de personas.

Antonio conoce perfectamente cómo funciona el negocio de la televisión: si no hay audiencia no hay nada, por eso corre peligro. Él no debería estar tan preocupado como sus compañeros, pues fuera le esperan otros programas que están deseando verle. Es colaborador de Sálvame y se rumorea que podría participar en Supervivientes, aunque no en esta edición.

Montero concedió una entrevista en La Razón y reconoció que le encantaría vivir la experiencia de Honduras. Todo hace pensar que este año no será uno de los elegidos, pero es posible que cuenten con él para futuras ediciones. Está demostrando que tiene un gran sentido del espectáculo, no es tan serio como parece en Sálvame, todo lo contrario.

Antonio Montero está dando lo mejor de él

Antonio confesó en La Razón que tenía cierto temor a compartir tiempo con José Antonio Avilés, de hecho ya han tenido algún roce. Él tiene mucha más experiencia y sabe torear al cordobés, así que no volverán a tener ningún encontronazo. De momento ha entablado una bonita amistad con Pablo Sebástian y con Maite Galdeano, ambos son dos pesos pesados.

Montero todavía no sabe el asunto que tiene Pesadilla en el Paraíso, por eso se está comportando igual que siempre. Sigue como si no pasara nada, pero todos saben que si supiera algo sería el primero en aumentar el tono para generar tramas. Es el concursante estrella, lo sabe y no tiene ningún inconveniente en demostrarlo, pero desconoce el tema audiencias.

La revista Semana asegura que el concurso “no remonta” y que ha anotado un mínimo histórico de 1.102.000 espectadores. La situación es preocupante y necesitan cambios, pero los responsables del juego no saben qué hacer. Cabe la posibilidad de que metan a nuevos participantes, como hicieron en la primera edición.

Antonio Montero tiene algo a su favor

Antonio Montero conoce cómo funciona la televisión y está actuando en consecuencia, la responsabilidad no es suya. Todo parte del mismo error: Telecinco arrastra una crisis de audiencia que afecta a todos los programas. Por suerte Montero tiene algo a su favor: sus compañeros de Sálvame están deseando reencontrarse con él.

El periodista tiene un carácter muy particular, pero realmente se lleva bien con los rostros más influyentes de Telecinco. Su exmujer Marisa Martín Blázquez también juega un papel fundamental dentro de la cadena. Ella le está apoyando, pero desde la distancia porque no quiere verse perjudicada.

