Antonio Montero señala a sus hijos para explicar lo último que ha pasado

Antonio Montero dejaba a todos sin palabras al confirmar su participación en Pesadilla en el Paraíso. El periodista se ha aventurado a participar en un reality por primera vez tras una larga trayectoria. No cabe duda de que Antonio Montero se encuentra en un territorio distinto al que suele estar.

El periodista lleva toda una vida dedicada a los medios de comunicación, siendo uno de los periodistas del corazón más importantes de nuestro país. Ahora, antes de entrar en el concurso, Antonio Montero ha querido señalar a sus dos hijos, refiriéndose a ellos como "su gran apoyo". El periodista ha afirmado que ambos le han deseado mucha suerte en esta última etapa en la que se ha embarcado:

"Me desean mucha suerte y me piden que no haga nada de lo que me pueda arrepentir", ha confesada para Pronto.

Antonio Montero, el gran fichaje del reality

Hablar de Antonio Montero es hablar de uno de los periodistas de la crónica social más consolidados de nuestro país. Durante muchos años, el colaborador de Sálvame ha sido uno de los grandes azotes de los famosos. Y ha logrado hacerse todo un hueco dentro del mundo de la comunicación.

| Telecinco

Sin embargo, el periodista siempre ha sido muy hermético a la hora de exponer su vida privada. Antonio siempre ha optado por mantener un perfil mediático muy bajo y no levantar polémicas innecesarias.

Su participación en Pesadilla en el Paraíso, que arrancó ayer, dejó a todos muy sorprendidos. Ya que cuando uno participa en un reality show debe estar listo para que se hable de él. Por primera vez, Antonio Montero dejará de ser él quien da la noticia para convertirse en la noticia.

Antes de iniciar su aventura en el programa, Antonio confesaba para Pronto que había hablado con sus hijos y estos tenían claro que debía hacer. En reiteradas ocasiones, a muchos concursantes de realities se les olvida que están siendo grabados y hacen cosas de las que luego se arrepienten.

Por ello, los hijos de Antonio Montero lo tienen claro. Ambos dos habrían aconsejado al colaborador de Sálvame que no hiciese algo de lo que pueda arrepentirse.

El periodista está dispuesto a entregarse por completo a la dinámica del reality. Y es que Montero parece haber encontrado su hueco dentro del entretenimiento, como nos demostró en el Mediaset Night Fever.

"Yo soy divertido. También tengo sentido del ridículo y tendré que desinhibirme un poco. Les pido a mis mejores fans, las señoras mayores, que me apoyen", revela en Pronto.

Además, según ha confesado, en este reality juega con ventaja, ya que a Montero le apasiona el campo y todo lo relacionado con lo rural:

"Soy un hombre de campo, me encantan los animales y en este reality me voy a sentir como en casa. En este concurso se me va a dar todo bien, no me cabe la menor duda. Lo veo como una oportunidad de mostrar mi cara más desconocida", confiesa.

Antonio Montero cuenta con el apoyo de su mujer

Por otro lado, Marisa Martín-Blázquez, mujer de Antonio, se ha querido pronunciar sobre la participación del periodista. Marisa apoya a su marido y sabe muy bien cómo va a actuar en el concurso.

| GTRES

La colaboradora de Fiesta asegura que Antonio no va a entrar en ninguna trifulca, eso sí, ha asegurado que él también tiene un límite: "Para aguantarle también tiene su aquel. Tiene una ironía fina que a veces te da mucho por saco. No es de enfadarse, pero también tiene un límite", confiesa.

Sin embargo, todo apunta a que Marisa no tiene pensando seguir muy de cerca los pasos de su marido en el reality. La periodista se mantendrá al margen y, desde luego, no será ella quien lo defienda en las galas y debates.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp