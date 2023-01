Antonio Montero se ve obligado a hacerlo y descoloca a su familia

Antonio Montero ha experimentado un gran cambio en los últimos meses que el público ha recibido con los brazos abiertos. Ha decidido concursar en Pesadilla en el Paraíso 2, pero antes se ha visto obligado a hacer algo que ha descolocado a su familia. En Telecinco han asegurado que los hijos y la exmujer del periodista están realmente sorprendidos, pero en el buen sentido.

Antonio Montero siempre se ha mantenido firme, es uno de los mejores periodistas del corazón, por no decir el mejor, y parece serio. Realmente es una persona muy divertida, por eso ha pensado que sería bueno para su carrera participar en Pesadilla en el Paraíso. El juego ya ha empezado, pero antes de marcharse a concursar habló con La Razón para dejar las cosas claras.

Antonio quiere divertirse y piensa que no va a tener grandes discusiones con nadie, aunque sí hay alguien al que considera peligroso. Estamos hablando de José Antonio Avilés, uno de sus compañeros de Sálvame que va dispuesto a llamar la atención. De hecho ya han tenido algún encontronazo, aunque el cordobés se ha disculpado porque dice tener mucho cariño a Montero.

Marisa Martín Blázquez, exmujer del colaborador, ha confirmado en Fiesta que va a mantenerse al margen del concurso. Según ha salido publicado, tanto ella como sus hijos están descocados porque no esperaban que Montero diera el paso final. Se sienten muy orgullosos de él porque está consiguiendo que los espectadores le conozcan mejor.

“Mis hijos me desean mucha suerte y me piden que no haga nada de lo que me pueda arrepentir, pero son muy tolerantes conmigo”. Antes de marcharse a Cádiz, dónde se graba el concurso, explicó que sus niños iban a respetar cualquiera de sus decisiones. Nunca habla de ellos, pero se vio obligado a hacerlo para que sus rivales no tuvieran motivos para especular.

Antonio Montero está haciendo historia

Antonio nunca se había expuesto tanto y los espectadores se están dando cuenta de que es una persona llana y humilde. Cuando trabaja en televisión se mete en un papel y da a entender todo lo contrario, pero realmente todo es un personaje. En su momento se burló de Lydia Lozano, la más querida de Sálvame, y ha estado pagando mucho tiempo las consecuencias.

Montero ha demostrado que no tiene prejuicios, que cuando habla mal de Lydia Lozano lo hace para generar espectáculo. Fuera de cámaras es un hombre llano, de hecho lleva una vida muy humilde, a pesar de ser un periodista muy bien pagado. Es la primera vez que habla de su faceta más personal y lo ha hecho justo antes de emprender su última aventura.

“Estoy asilvestrado, en temas de campo no tengo el menor problema. En mi casa tengo mi pequeña granja, con gallinas, palomas, tortugas, perros y gatos. En este concurso se me va a dar todo bien, no me cabe la menor duda”, declara dándole la razón a su exmujer.

Antonio Montero piensa lo mismo que Marisa

Antonio, sin saber lo que Marisa Martín Blázquez iba a decir, le ha dado la razón. La periodista ha explicado en Fiesta que no está preocupada porque su exmarido se adaptará bien, dice que es un hombre de campo. Eso sí no quiere verse involucrada en ningún revuelo, aunque siempre estará dispuesta a dar la cara por lo que considere justo.

Montero respeta a su exmujer porque sabe que también es una gran profesional, de hecho su carrera pasará a la historia. Ambos han dado exclusivas muy importantes que han cambiado el rumbo del corazón, por eso se llevan tan bien. El colaborador nunca le deja de sorprender, ahora ha descolocado a todos con su última decisión: convertirse en granjero.

