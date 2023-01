Antonio Montero se harta y habla de la situación real de su matrimonio

Antonio Montero se ha convertido en el fichaje estrella de la nueva edición de Pesadilla en el paraíso. El periodista sorprendía a todos con su participación en el reality. Y es que, pese a los años que lleva en el medio, él siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de la pública.

Montero es uno de los periodistas del corazón más veteranos de la prensa del corazón de nuestro país. El colaborador de televisión lleva décadas dedicadas al mundo del periodismo, y gracias a ello conoció a Marisa Martín-Blázquez.

La pareja de periodistas ha sido una de las más populares de la televisión. Sin embargo muy poco se sabía sobre la situación en la que se encontraban hasta ahora.

Antonio Montero se ha cansado y se ha aventurado a pronunciarse sobre la situación real que atraviesa su matrimonio. Y es que el periodista ha confesado en el concurso que Marisa es la mujer de su vida.

Antonio Montero rompe el silencio sobre su matrimonio

La historia de amor entre Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez son de esas que marcan toda una vida. La pareja se conoció en la facultad de Ciencias de la Información y, desde entonces, ha compartido más de 30 años de relación.

Sin embargo, la pareja decidía romper en 2015. Desde entonces, no se sabía cómo era esa relación realmente.

Tanto Antonio como Marisa se han mostrado muy cómplices en los últimos años y muchos apuntaban a que habían vuelto. Pero los dos periodistas, sobre todo Marisa, han intentado pronunciarse al respecto. Ahora, Antonio Montero desde el reality de Pesadilla en el paraíso ha decidido romper su silencio y hablar sobre la situación real del matrimonio.

El periodista del corazón no podía evitar mostrarse muy emocionado al hablar del amor de su vida. Y es que su historia es prácticamente de película.

"Nos conocimos en la universidad, luego empezamos los dos a hacer fotos de famosos que no teníamos ni idea. Significa todo en mi vida, este año haremos 40 años juntos. Es mi tesoro", revelaba Montero.

"En segundo de carrera, nos fuimos a una acampanada y hacía frío. Nos metimos todos en una tienda y ahí surgió el lío. A mí me había gustado en primero y ya en segundo que no me gustaba...", continuaba el periodista.

Pero lo que más sorprendió a sus compañeros de concurso es cuando se refirió a Marisa como la "mujer de su vida".

"Mi mujer para mí es todo. Es la mujer de mi vida, mi familia, mi amiga, es todo... No le gusta que hable de ella, la vida es larga y pasan muchas cosas, yo a veces soy un poco trasto. Marisa es una mujer inteligentísima, comprometida con su familia y con sus hijos...", zanjaba Montero.

Con las palabras reveladas por el periodista no cabe duda de que existen muchos sentimientos entre los dos. Esa es la situación real en la que se encuentra la pareja.

Marisa Martín-Blázquez aún no se ha pronunciado

La colaboradora de Fiesta tiene claro que no piensa pronunciarse al respecto. Marisa no quiere saber nada del concurso de su marido, pese a que reveló que lo iba a apoyar. Pero la periodista no quiere verse salpicada por polémicas innecesarias.

Para Marisa no habrá sido plato de buen gusto escuchar las palabras de Montero en el reality. La periodista le pedió que no hablase del tema en el concurso.

Solo queda esperar si, finalmente, Marisa se atreve también a romper su silencio y hablar de la relación con el padre de sus dos hijos.

