Antonio Montero habla por primera vez del secreto de su matrimonio

Antonio Montero no deja de sorprendernos cuando habla de los entresijos de su matrimonio. Y el caso es que en Pesadilla en el Paraíso se está abriendo un canal para sorpresa de su mujer, Marisa Martín-Blázquez.

Así las cosas, en las últimas horas, en la granja gaditana en la que vive desde hace un mes, se ha confesado con otra concursante, Mar López. Este ha sido aún más sincero que en otras ocasiones, algo difícil por todo lo que nos ha contado en estas semanas el colaborador de Sálvame.

En primer lugar, el paparazzi ha puesto de manifiesto que el amor que tiene por Marisa no se puede igualar al que haya tenido por otras mujeres. Mujeres que ha podido conocer en diversos momentos de su vida.

"Es incomparable", ha dicho tajante cuando hablaba de forma distendida con Mar. Además, Antonio opina que no le parece lógico que las familias se rompan por tener un desliz un día de fiesta.

Antonio Montero sorprende a todos hablando de su matrimonio

"Muchas relaciones se han roto por motivos muy absurdos que no valían la pena. A lo mejor se han perdido oportunidades de ser felices por tonterías. Eso de que te hayan pillado con una y ya rompes una familia me parece una gilipollez", ha sostenido desde la granja.

Asimismo, Antonio Montero confiesa que perdonaría a su pareja si comete una deslealtad. "Si pudiera elegir tener una relación abierta a lo mejor lo haría".

No rehúye a exponer que durante su juventud quizás le faltó conocer más mundo, pero no se reprocha nada.

"Me parece que es una situación maravillosa, esas emociones que se pueden sentir cuando conoces a alguien", le contaba a Mar.

Con todo, se abre como nunca contando la opción que escogió junto a Marisa. "Elegí casarme, formar mi familia y no quita para que en mi interior me surjan esas dudas. Sobre todo, cuando por alguna razón en mi vida se me cruza alguien con quien yo pienso: 'A lo mejor es alguien que merece la pena conocer'", sostiene.

La elección de Antonio Montero sobre su matrimonio que nadie conocía

Además, confesó que vivió un episodio difícil relacionado con su pareja de toda la vida. "Siendo bastante joven me surgieron los sentimientos por una persona. Yo estaba teniendo hijos y ahí sí que tuve que elegir, no tuve ninguna duda. Entendí rápidamente que tenía que zanjar eso de una manera radical".

"Cuando me he casado, en los primeros treinta años no lo pensaba, pero cuando tuve 50 empecé a plantearlo. Las emociones no las puedes controlar", le exponía a Mar.

Eso sí, el colaborador de Telecinco confirmaba que le "gustaría tener el comodín de poderme enamorar de una persona si me surge. Y luego tener una familia", decía, aunque finalmente opinaba que eso es muy complicado de ejecutar.

Antonio Montero aclara en directo su llamativa confesión

Este vídeo ha dado mucho de qué hablar y ha sido el propio Montero el que ha ido reaccionando en directo a sus propias palabras. El caso es que el marido de Marisa Martín-Blázquez pensaba que no le estaban grabando en un principio, aunque cuando llevaba un rato hablando se dio cuenta de que así era.

"Estoy hablando de sentimientos y creo que no tengo nada que esconder. Todo lo que hablo ahí ya lo tengo hablado en mi casa, no es una cosa desconocida", le decía a Sobera.

Asimismo, no tenía reparos en confesar que este hecho lo sabe toda su familia. Y es que Montero se enamora fácilmente, como así admitía en el plató de Pesadilla en el Paraíso. "A veces, en la vida han pasado cosas que uno se ha tenido que plantear cosas", decía, pero finalmente se decantó por los suyos.