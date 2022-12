Antonio Montero falló a su hijo nada más nacer y ya se sabe el motivo

Antonio Montero ha marcado la historia de la crónica social, es uno de los mejores periodistas del momento. Tiene a sus espaldas un legado importantísimo plagado de exclusivas muy destacadas, pero no ha llegado solo a la cima del éxito. Marisa Martín-Blázquez, su mujer y madre de sus dos hijos, le ha dado la mano y juntos se han convertido en un referente.

Antonio Montero, según ha adelantado la revista Semana, ha firmado un contrato para participar en Pesadilla en el Paraíso. Tiene muchas posibilidades de brillar en el concurso porque conoce el mundo del espectáculo mejor que nadie, es todo un maestro. Por eso accedió hace meses a someterse a Quiero Dinero, un juego que le propuso la dirección de Sálvame.

Antonio reconoció que había atravesado una profunda crisis con su mujer, de hecho estuvieron un tiempo separados. Actualmente nadie sabe con exactitud si siguen juntos porque ambos son muy reservados, pero es evidente que se aman al máximo. En su momento se contó que vivían en la misma casa, a pesar de hacer vidas diferentes y Montero dio explicaciones.

Antonio, sin entrar a confirmar ni desmentir la reconciliación, asumió que había tenido muchos fallos, también con su hijo. El motivo es el exceso de trabajo: reconoció que llegó tarde al nacimiento de su hijo y que se tuvo que marchar al poco. En aquella etapa ya era una estrella y tenía muchos compromisos, la actualidad no para y él tampoco.

“Hay mil movidas: he hecho viajes largos de trabajo y he llegado a un parto medio tarde o me he tenido que ir inmediatamente después. Siempre hay cosas que pasan, pero por encima de todo en mi vida está el respeto a esa familia”. Montero reconoce que falló a su hijo nada más nacer, pero lo hizo por el bien común: el trabajo era y es importante para él.

Antonio Montero da tomado una fuerte decisión

Antonio ha fichado por Pesadilla en el Paraíso y ahora no tiene más remedio que situarse en el centro de la polémica. Lo complicado es que su familia tendrá que defenderle en los platós y hasta ahora eran rostros anónimos, todos menos Marisa. Cabe la posibilidad de que sea la periodista la encargada de dar la cara por él en el programa, pero no hay nada confirmado.

Montero y Marisa Martín-Blázquez forman un matrimonio perfecto, son un mito dentro de la prensa del corazón. Se conocieron en la universidad y después de acabar los estudios cogieron una moto y se fueron en busca de la mejor noticia. Lo consiguieron y poco a poco se han convertido en dos maestros que han creado una escuela estupenda.

El colaborador explicó en Sálvame que en el pasado cometió un error que puso en peligro su patrimonio familiar. Dice que conoció a una mujer, le hicieron unas fotos y se las enviaron a Marisa, ese fue el detonante de todo. Después de esto estuvieron un tiempo separados, pero nunca llegaron a firmar los papeles del divorcio.

Antonio Montero reconoció su engaño

Antonio explicó por qué falló nada más nacer su pequeño: tuvo que marcharse a trabajar y apenas estuvo tiempo con él. Después vino el otro error: comer con una mujer sin decírselo a Marisa. Sin embargo, logró solucionarlo todo porque siempre tuvo claro que amaba a la periodista.

“Yo estaba con una señora comiendo en un restaurante y tuve mi problema, claro. Fue importante en el sentido que por primera vez en mi vida había ido a comer con alguien que no era mi mujer. Era una mujer que conozco en un viaje de trabajo y me produce una convulsión emocional y me planteo que por qué me pasa eso”.

