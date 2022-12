Antonio Montero: qué pasó con la custodia de sus hijos tras la separación

Antonio Montero ha firmado un contrato con Pesadilla en el Paraíso, el nuevo concurso que presentará Nagore Robles y Carlos Sobera. Esto ha provocado un movimiento inevitable: que los espectadores empiecen a bucear en sus secretos mejores guardados. El lado bueno es que nunca ha escondido nada, de hecho fue el primero en hablar de su separación de Marisa Martín-Blázquez.

Antonio Montero explicó en Sálvame que su ruptura fue completamente amistosa, tanto que no llegaron a firmar los papeles del divorcio. La noticia salió a la luz en 2015 y desde entonces hay muchos rumores, como por ejemplo que vuelven a ser marido y mujer. El medio Informalia asegura que Marisa sigue enamorada de periodista, que continúan siendo matrimonio.

| Trendings

Antonio prefiere no hablar de tema en público para no incomodar a su esposa, pero siempre ha intentado ser trasparente. Un redactor de Libertad Digital asegura que la custodia de los niños que tiene en común no fue ningún problema. Después de separarse siguieron viviendo juntos, así que no tuvieron que repartirse a los hijos ni llegar a ningún acuerdo judicial.

Antonio ha dejado claro que siempre se ha llevado fenomenal con Marisa, en ningún momento han entrado en debates. Reconoció que él falló porque tuvo una cita con otra mujer y por un momento se confundió, pero todo quedó en un susto. Eligió a la periodista y enseguida se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta: luchar por su amor.

Montero se quedó con la custodia de sus hijos Nicolás y Marieta, pero Marisa también porque continuaron compartiendo casa. Según Informalia, el paso del tiempo les hizo darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro, por eso se perdonaron. “Llevamos juntos más de 30 años y después de este tiempo hay cariño, amor y confianza”, declaró el colaborador.

Antonio Montero fue el primero en hablar del tema

Antonio es un experto en el negocio del corazón y sabía que la noticia iba a generar repercusión, por eso zanjó los rumores. Mientras estaba separado aseguró que seguía compartiendo vida con Marisa, todo seguía prácticamente igual. De hecho son varios los medios que aseguran que siempre han vivido en la misma casa, situada en una buena zona de Madrid.

| Mediaset

“Juntos remamos a favor de la familia, convivimos, seguimos yendo a sitios juntos y nos llevamos de maravilla. Todo esto solo se puede conseguir si te llevas bien y es una suerte”, declaró el paparazzi durante una de sus entrevistas. Es posible que tenga que volver a tratar el tema porque ahora va a estar más expuesto que nunca.

Montero es un gran profesional y quiere demostrar que no solamente trae la mejor información. También tiene la capacidad de entretener al público, por eso ha aceptado estar en el concurso de Carlos Sobera. Tendrá que vivir durante un máximo de tres meses en una granja y compartirá espacio con rostros como Kiko Jiménez o Matie Galdeano.

Antonio Montero podría ser el mejor pagado

Antonio es sin duda la estrella de Pesadilla en el Paraíso, así que no sería de extrañar que fuera el mejor pagado de la edición. El concurso no tiene un presupuesto demasiado elevado, pero hace esfuerzos con algunos participantes. En la primera edición este puesto lo ostentaba Gloria Camila, quien fue expulsada al poco de empezar el juego.

Montero está dispuesto a todo, hablará de su vida, de su separación y de lo que haga falta. Eso sí, tiene claro cuáles son los límites y nunca hará nada que pueda perjudicar a su familia. Lo primero es lo primero y siempre lo ha tenido claro.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp