Antonio David Flores podría tener miedo a su hija por una razón de peso

Siempre se ha sabido que Antonio David Flores siente auténtica devoción por su hija mayor, Rocío Flores. Y es que ambos se llevan a las mil maravillas y asimismo lo han demostrado un sinfín de ocasiones, sobre todo cuando las cosas no marchaban bien dentro de su familia.

Padre e hija no dudan en apoyarse tanto en los buenos como malos momentos. No obstante, detrás de esta relación se escondería un secreto oscuro. La relación entre ellos dos no sería tan idílica como aparenta serlo.

Y es que, al parecer, según Sálvame, el mismo Antonio David Flores sentiría temor de su propia hija por una verdadera razón.

| GTRES

Antonio Flores, aterrorizado de su propia hija

Antonio David Flores no para de acaparar titulares en algunos medios. La portada de Diez Minutos que salió ayer, 18 de enero, con el exguardia civil de protagonista, es la responsable de ello.

Y es que la publicación aseguró que el exmarido de Rociíto se había llevado a su hijo, David Flores, de la casa de Olga Moreno para vivir con él. Desde luego, esto fue un bombazo, pues se confirmó lo que era un secreto a voces: la relación del malagueño con su exmujer, Olga Moreno, está peor que nunca.

Hasta hace poco, la sevillana vivía junto al joven, no obstante, fueron los mismos Antonio David Flores y Rocío Flores, quienes decidieron llevárselo. Tras esta noticia, han sido muchos programas de televisión los que han abordado este tema.

No solo se ha hablado con pelos y señales de este asunto, sino también de otros que acaban de salir a la luz. Precisamente, ayer, 18 de enero, Sálvamefue el encargado de destapar uno de los secretos más bien guardados por Antonio David Flores.

"En el podio los lugares asignados están perfectamente estructurados. Y en el primer puesto no caben dos personas: o es Marta Riesco o Rocío Flores, pero las dos, no. El puesto tiene que ser para una de las dos", empezaba diciendo Jorge Javier Vázquez.

Al parecer, la mano que mece la cuna es, nada más y nada menos, que la joven. Desde luego, quién lo iba a decir, ya que siempre se ha especulado que era el mismísimo Antonio David Flores.

Además, tal y como aseguraba el presentador del espacio vespertino, la hija de Rociíto "no va a permitir compartir puesto con Marta Riesco". "La alumna aventajadísima es, sin lugar a dudas, y la que pone el sello a todo, es Rocío Flores". Incluso, reveló que el mismo exguardia civil siente temor a la influencer.

"Yo sé de broncas que la niña le ha pegado al padre", proseguía el catalán. De hecho, como el mismo escritor aseguró, una de las tantas disputas que han tenido padre e hija han sido por el tema de las exclusivas. "El 'ser' intenta hacer una exclusiva utilizando a sus hijos y la hija no lo sabe", explicaba.

"Se da cuenta y cuando se da cuenta y le pega una bronca al padre… que el padre llama a la revista y lo para", afirmaba el filólogo.

| Instagram @rotrece

Olga Moreno, la otra víctima de la hija de Antonio David Flores

Desde luego, Antonio David Flores no sería el único que tendría temor de la joven, sino también Olga Moreno. Asimismo lo ha asegurado el de Badalona, quien ha revelado que la sevillana no habla porque "está acojonada".

"Es una cobarde y una mentirosa. Tiene miedo al ser, pero más miedo tiene a Rocío Flores", aseguraba el presentador. Además, cree que "Rocío Flores prefiere machacar a Olga antes que dejar en deuda a su padre".

