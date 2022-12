Antonio David Flores pilla a su novia con una joya de 150.000 euros

Antonio David Flores y Marta Riesco están viviendo unos momentos de gran calma y felicidad. La pareja conformada por el ex de Rociíto y la periodista tuvieron unos meses bastante complicados. Sin embargo, parece que todo va viento en popa para ellos, sobre todo en lo que respecta al trabajo de Marta.

| Gtres

Tras su salida de El programa de Ana Rosa, la pareja de Antonio David Flores ha encontrado su hueco como reportera de Fiesta. Es allí donde puede mantener un perfil más discreto en cuanto a su vida personal. No obstante, también hay tiempo para presumir y ejercer de influencer, como ha demostrado en los últimos días.

Antonio David Flores sorprendido con los caros gustos de su novia

La polémica periodista acaba de mostrar en redes sociales un collar de la prestigiosa joyería Yanes. La influencer ha querido dejar claro que no es rica, al menos en dinero. Sin embargo, ha confesado que, gracias a su trabajo, ha podido lucir este precioso objeto.

De acuerdo con la mujer que atendió a Riesco, el collar costaba más de 150.000 euros. Cabe recordar que Yanes es conocida por la alta calidad de sus joyas y sus precios astronómicos.

Antonio David Flores puede respirar tranquilo, porque Marta no se ha gastado ni un céntimo para poder presumir de alhajas. Y es que, todo forma parte de un reportaje que está preparando para su programa en Telecinco.

Así pues, la novia de Antonio David Flores ha compartido también un mensaje de agradecimiento a su amiga, Vanessa Pergón, por hacerle posible este lujo.

El collar es una maravilla y Riesco se ve magnífica con él, llevando pendientes y anillo a juego. Pero las joyas no son lo que más brillan en esta foto, sino su sonrisa. Tal y como lo ha expresado en la descripción de la publicación.

Marta ha descubierto que la felicidad es una sensación interna que no depende de tener cosas materiales o de ser reconocido por los demás. Ella afirma que el verdadero sentido de la felicidad es encontrar la paz y el equilibrio dentro de uno mismo y en su entorno.

¿Se referirá con esas palabras a Antonio David Flores y sus hijos?

| Gtres

El trabajo es, por supuesto, otro factor clave para la novia de Antonio David Flores. “Solo las personas que han estado tiempo sin disfrutar del suyo, saben lo afortunada que se siente una cuando va al trabajo con esta sonrisa y con estas ganas”, afirmaba Marta.

El próximo domingo, la propia Marta recibirá un galardón en la gala Yo Estoy De Moda en Madrid, como reconocimiento a su trabajo como reportera. Un reconocimiento que la propia periodista ha querido agradecer no solo a sus seguidores, sino también a sus detractores.

“Va a ser un honor recogerlo y compartirlo también con todos vosotros porque me habéis llevado hasta aquí. Incluso quiero compartirlo con aquellos que me han empujado en este camino para que me cayese”. Con estas palabras la nueva madrastra de Rocío Flores lanza un guiño a sus enemigos.

“Sí, vosotros también me habéis ayudado. Me habéis hecho indestructible”, afirmaba rotunda en su publicación de Instagram.

| GTRES

Solo nos queda darle la enhorabuena a Riesco por este logro y desearle mucha suerte en los premios. De igual forma, esperamos que la novia de Antonio David Flores siga luciendo joyas de lujo y, así, seguir deleitando a sus seguidores. Próximamente podremos disfrutar de este reportaje completo en Fiesta.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp