Antonio David Flores pagaba un dineral para poder estar con sus hijos

La guerra entre Antonio David Flores y su ex Rociíto está muy lejos de terminar. La pareja lleva años enfrentándose en los juzgados por los derechos de sus hijos, Rocío y David. Toda la situación ha llevado incluso a que su hijo pequeño decida demandar a Carrasco por el impago de la pensión alimenticia que le debe desde el año 2018.

Eso, sumado a las acusaciones por abandono del hogar y haberse desentendido por completo de los niños. Sobre todo de David, que tiene necesidades especiales y era declarado dependiente económicamente.

La jueza determinaba que Rociíto debía pagarle unos 200 euros mensuales a su hijo, cantidad que se ha negado a darle hasta el momento, alcanzando una deuda de 7.000 euros. Justo por haber sido declarado dependiente económicamente, el joven habría estado recibiendo unos 400 euros relacionados con su condición de salud.

Una cuestión ante la que Carrasco no estaba al tanto y la tomaba por sorpresa, según explicaba ella misma. Antonio David empezó pagando para poder estar cuidar de sus hijos tras su primer divorcio, pero después todo cambió.

De esa forma, Antonio David exigía una profunda investigación sobre el patrimonio de su ex, además del embargo de ese dinero que debe a su hijo más intereses.

Algo en lo que también se incluye la cuantiosa cantidad que haya podido recibir por exponerlo en Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Sin embargo, Antonio David Flores también tiene una deuda pendiente con la madre de sus hijos, y más tras haberse declarado insolvente en cierto momento.

Justo por eso, Rociíto tomaba la decisión de acusarle por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Antonio David Flores todavía le debe una gran suma dinero a su ex Rociíto

"La mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraban sociedades a las que él pertenecía. Por eso decidimos ponerle esa querella", sentenciaba la mujer de Fidel Albiac. Así, todo indica que el conflicto está muy lejos de resolverse.

En 2017, Antonio David se lamentaba por no tener suficiente dinero para mantener a sus hijos. Una situación muy desesperante que le hacía imposible poder cumplir con la deuda que tiene con su ex.

"Estuve dos años y medio sin trabajar, pagaba todos los gastos y me embargaron mi casa. A partir de ahí no he levantado cabeza. No tengo medios suficientes para poder mantener a mis hijos", aseguraba en una entrevista.

Pero, por suerte, en todo momento pudo contar con el apoyo de la que fuese entonces su mujer, Olga Moreno. "Para los hijos de Antonio David soy su salvación", reconocía ella emocionada.

En ese momento, Hacienda le reclamaba nada menos que 452.000 euros al malagueño, sin contar con el millón que todavía tiene pendiente por la demanda que perdió contra Rocío Jurado.

Y también los 58.000 euros que Carrasco, a su vez, también le exige por el impago de la pensión de sus hijos mientras todavía estaban a su cargo.

Deudas sobre las que Antonio David Flores no se ha pronunciado, quizás esperando a que las cosas se solucionen en el juzgado.

Cabe remarcar que la situación del exguardia civil ha mejorado bastante tras haber tocado fondo en 2020 con la emisión de la docuserie.

Antonio David decidía demandar a La Fábrica de la Tele por despido improcedente y vulneración de su derecho al honor. Y la productora se vio obligada a indemnizarle con nada menos que 82.361 euros.

Una cifra que no le parecía del todo justa y le llevaba a exigir elevar esa cuantía a 120.000 euros por daños morales.

A esa cantidad habría que sumarle también 32.360 euros por el salario que dejó de percibir tras su despido y 30.000 euros por daños patrimoniales. Por tanto, la indemnización a Antonio David Flores total ascendería a 182.361 euros.

