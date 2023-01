Antonio David Flores, mudo tras salir a la luz las nuevas informaciones sobre su novia

Antonio David Flores se encuentra totalmente alejado de la televisión y de todo lo relacionado con los medios de comunicación. El ex colaborador de televisión continúa apostando fuerte por su relación con la reportera Marta Riesco. Esta semana se confirmaba que la pareja ya se ha hecho con un espectacular nuevo nidito de amor en Málaga.

Sin embargo, las nuevas informaciones que sitúan a Marta Riesco como posible gran fichaje para Supervivientes 2023 han hecho saltar todas las alarmas. De ser cierto, Antonio David Flores estaría sin palabras de pensar que su novia podría poner rumbo a Honduras.

El año pasado sonó con fuerza el nombre de la reportera, sin embargo, Marta declinó la oferta. Ahora, la periodista vuelve a ser una de las más repetidas en las quinielas del reality.

Antonio David y la propuesta que lo cambiaría todo

Tan solo quedan muy pocos meses para que la nueva edición de Supervivientes llegue a nuestra televisión. El reality más extremo de la televisión es uno de lo más deseados por la audiencia. Y es que el público no puede esperar a conocer los nombres de los futuros concursantes.

Las quinielas para saber esos nombres ya están empezando a circular por la red y uno de los que suena con más fuerza es el de Marta Riesco. Lo cierto es que la popular periodista ha demostrado que sabe desenvolverse muy bien dentro de la polémica y, sobre todo, expresarse sin miedo a nada.

La reportera de Fiesta podría dejar los micrófonos a un lado para poner rumbo a los Cayos Cochinos. Recordemos que el año pasado ya se especuló con su posible participación; sin embargo, no ocurrió finalmente. Ahora que Marta ya sabe cómo funciona este mundo de la televisión, puede que finalmente se aventure a tomar la decisión.

De ser así, esta nueva propuesta trastocaría todos los planes de la pareja. Pero no cabe duda de que Antonio David estará ahí para apoyarla.

Aunque en los últimos tiempos el ex de Rociíto ha intentado protegerse mucho de los medios. Ni siquiera se ha llegado a pronunciar sobre la polémica de Olga Moreno y su actual novia.

Moreno denunció la sobreexposición que la reportera había hecho de su hija en redes. Marta, por otro lado, tachó de "personaje" a la empresaria. Pero Antonio David optó por no decir ni una sola palabra al respecto y no defendió a su novia, al menos no públicamente.

¿Estaría Marta dispuesta a ir a Supervivientes?

Como ya nos ha demostrado en más de una ocasión, la pareja de Antonio David Flores no tiene ningún problema en meterse en el fango y ser objeto de críticas. Marta podría dar mucho juego dentro de la isla. Sin embargo, esto supondría también todo un auténtico huracán mediático.

Según se ha publicado recientemente, la nueva casa de la pareja en Málaga era una excusa perfecta para poder alejarse de las polémicas y las controversias. Aunque claro está que si Marta se lanza a la aventura habrá de todo menos tranquilidad.

Si finalmente participa, todo el clan Flores-Moreno-Riesco volverá al centro del ojo público. Además, muchos han apuntado que el hecho que Olga vuelva a Madrid sería para participar como colaboradora en la nueva edición del reality. De ser así, puede que la empresaria y la periodista compartan programa.

