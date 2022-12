Antonio David Flores no esconde la nueva foto de Rociíto con su hijo

Antonio David Flores es consciente de que su hijo, David, hace años que no tiene relación con su madre, Rocío Carrasco. Esta lo ha acusado a él de separarle del joven, que estos días ha cumplido 24 años. El malagueño ha preparado al chico una fiesta sorpresa por este motivo al tiempo que ha visto que las fans de su ex han querido que ella felicite a su vástago.

Por este motivo, dichos seguidores han compartido en redes imágenes de los dos cuando él era muy pequeño. Imágenes que el malagueño no puede ocultar aunque quiera.

Antonio David Flores se topa con la imagen que no le gustaría ver

El excolaborador de Sálvame ha viajado a Málaga estos días junto a su novia, Marta Riesco, para festejar el 24 cumpleaños de David. Le ha organizado una reunión sorpresa con amigos y familiares, en la que no han faltado detalles como la correspondiente tarta. Pastel en el que aparecía plasmado el cumpleañero junto a él y a sus hermanas.

| Instagram @marta.riesco

Antonio ha visto que gracias a esta celebración el joven por fin ha podido conocer a su actual pareja. Y parece que todo ha ido muy bien entre ellos a tenor de las fotos que la reportera ha compartido en sus redes sociales. Fotos por las que ha recibido muchas críticas.

Claro, porque mostrarse a sí misma siendo besada por el joven ha sido visto como una manera de atacar a Rocío. Sí, de dejarle de manifiesto nuevamente que se está perdiendo muchos momentos al lado de su hijo.

Ante esta situación, el exguardia civil ha visto que las fans incondicionales de su exmujer han decidido reaccionar. Exactamente, una de ellas, cusa83, ha colgado una imagen de Carrasco besando al joven cuando era un bebé para dejar patente lo que ella quiere a su vástago. Y junto a dicha instantánea ha escrito: “Felicidades, mi niño grande, David Flores”.

“De parte de todas las personas que queremos y apoyamos a tu madre. Quiero que sepas que la única persona en este mundo que te ama de verdad es tu madre”.

Publicación esta que ha generado un enorme revuelo. Quienes respaldan a Rocío han aplaudido la iniciativa y la han apoyado con mensajes como “Espero que algún día dejen de cometer la cabeza. Así podrás recuperar el tiempo perdido que no estuviste con tu madre”.

Sin embargo, también han surgido numerosas voces que han criticado esta felicitación. Lo han hecho con comentarios como “¿También habláis por ella? Ella no mueve un dedo”, “¿Este mensaje a qué viene? Que lo llame la madre. No he visto cosa más patética que una defensora de la mala madre y abandona hijos”.

Antonio David Flores no se queda de brazos cruzados

El padre de David Flores posiblemente esté 'disfrutando' de la controversia generada, porque deja claro que no todo el mundo cree el testimonio de Rocío. Y ante la misma él ha optado por volver a reiterar que está al lado de su hijo y lo que lo quiere.

| GTRES

En concreto, lo que ha hecho ha sido subir a su Instagram una fotografía donde aparece abrazado al joven. Esta la ha acompañado del siguiente texto: “24 años. 24 años pensando que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida”.

“Ojalá en el mundo hubiese más personas como tú. Gracias por demostrarme tu amor cada día. Nunca te soltaré de la mano, feliz vida hijo mío”.

