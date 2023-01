Antonio David Flores hace algo por su hija Lola que pasará a la historia

Antonio David Flores ha dejado a todos sin palabras con el último gesto que ha hecho a favor de su hija Lola. Y es que, a pesar de la nula relación que mantiene con Olga Moreno, no se lo ha pensado dos veces a la hora de tomar partido en su particular guerra contra Marta Riesco.

Tras salir a la luz la relación de Antonio David y la reportera de Telecinco, la buena sintonía se acabó dentro del clan Flores. Según ha trascendido en más de una ocasión a los medios de comunicación de nuestro país, las dos últimas parejas del youtuber no habrían conseguido convivir en armonía por el bien familiar.

| YouTube

Tanto es así que, en más de una ocasión, hemos podido ver cómo la actual novia de Antonio David Flores no ha dudado en arremeter con dureza contra la ganadora de Supervivientes 2021, gesto que no le ha sentado del todo bien al excolaborador de televisión.

Y es que, a pesar de que todavía no han firmado los papeles del divorcio y de que su relación no está pasando por el mejor momento, el exguardia civil solo quiere que la cordialidad se implante en su casa por el bienestar de la pequeña Lola.

Ahora, Antonio David Flores se ha visto obligado a intervenir en la guerra abierta que hay entre Olga y Marta, después de ver lo que su actual pareja ha dicho de la madre de su hija pequeña.

Antonio David Flores se posiciona al lado de su hija

Antonio David Flores no ha dudado ni un segundo en hacer algo por su hija que, de seguro, supondrá un antes y un después en su relación con Marta Riesco.

Hace unos días, vieron la luz unos tuits que no le gustaron nada al excolaborador de Sálvame. En ellos, su actual pareja atacó sin motivo aparente a Olga, algo que consiguió sacarle de sus casillas.

| España Diario

"La hermana de la gran 'Señora' me llama personaje? 'Las prudentes' que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada", escribió la actual novia de Antonio David Flores justo antes de darle la estocada final a Moreno.

"Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpe de realities y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos".

Ahora, tal y como ha publicado el portal de noticias Informalia, Antonio David Flores y la reportera de Fiesta han tenido una fuerte discusión tras poner punto y final a las fiestas de Navidad.

Tras leer el mensaje que Marta le dedicó a su exmujer en Twitter, Antonio David Flores no se lo pensó dos veces a la hora de pedirle explicaciones a su chica.

Según le ha contado un confidente a este medio de comunicación, Riesco se excusó diciendo que tan solo había contestado a un ataque de la hermana de Olga.

Pero todo apunta a que esta explicación no fue suficiente para Antonio David Flores, quien no tardó en recordarle que la sevillana no había dicho nada y que era la madre de su hija, palabras que desencadenaron en una fuerte discusión entre ambos.

"Los dos tienen unos caracteres superexplosivos e igual que se adoran tienen broncas monumentales", ha asegurado este confidente a Informalia. "En más de una ocasión han estado varios días sin verse o hablarse".

| GTRES

Esta polémica se ha producido unos días después del cumpleaños de Lola. Hace algo menos de un mes, Antonio David Flores y Marta Riesco decidieron organizarle a la pequeña un divertido día y lo retransmitieron a través de las redes sociales.

Este gesto no le sentó demasiado bien a la ganadora de Supervivientes y por eso no se lo pensó dos veces a la hora de mostrar su malestar públicamente. Y es que, considera que su exmarido y su pareja han expuesto más de la cuenta a su hija.

"Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros una cosa. Para nada estoy de acuerdo, no he consentido ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas".

