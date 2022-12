Antonio David Flores hace algo con su hijo que hace llorar a Rocío Carrasco

Antonio David ha demostrado una vez más el gran amor que siente por su hijo David el día que cumple 24 años.

Una celebración muy especial que contará con grandes ausencias, entre las que destacan Olga Moreno y también su madre, Rocío Carrasco.

Un año más, Rociíto deberá conformarse con recordarle desde la distancia, sabiendo en 2016 el joven dejaba su casa para no volver.

Por otro lado, la que sí ha estado muy presente desempeñando el papel de madre ha sido Marta Riesco.

La reportera ha dejado claro lo feliz que le hace poder acompañar a su pareja en un día tan importante e incluso se ha ganado a la pequeña de la familia, Lola.

En una imagen se puede ver incluso como Riesco ayuda a la niña a hacer los deberes, lo que pone en evidencia la buena relación que mantiene con los hijos de Antonio David.

"24 años...24 años pensando que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ojalá en el mundo hubiese más personas como tú", escribía emocionado el exguardia civil en redes sociales junto a una tierna imagen abrazándole.

"Gracias por demostrarme tu amor cada día. Nunca te soltaré de la mano. Feliz vida hijo mío", eran las cariñosas palabras que le dedicaba.

Estas palabras no han tardado en recibir respuesta de parte de sus seguidores, que han aplaudido su muestra de amor y dedicación como padre.

"La 'buena madre; seguramente habrá saludado como siempre hace a sus amados hijos", escribía una usuaria en referencia a Rociíto.

"Lo normal es que estos chicos quieran a su padre, porque es quién está con ellos en lo malo y en lo bueno", comentaba otra.

"Te pueden criticar lo que quieran, pero solo vale el amor que te demuestra tu hijo", añadía tajante una seguidora. "Si le hubieras hecho algún daño físico o verbal, no te abrazaría así, lo siento".

Antonio David Flores celebra el cumpleaños de su hijo por todo lo alto

De hecho, ni siquiera Manuel Bedmar, ha querido perder oportunidad a la hora de comentar la tierna imagen. "Qué locura", ha puesto el yerno de Antonio David.

Mientras que Rocío Flores también ha querido gritar el amor que siente por su hermano a los cuatro vientos.

"15 de diciembre: Hace 24 años nació mi ángel de la guarda, mi mitad", aseguraba emocionada.

"Él no se imagina lo afortunada que soy de que sea mi hermano. Que nada ni nadie te borre jamás tu sonrisa. Siempre de tu mano. Sé feliz hoy y siempre", le deseaba.

Sin duda, un momento muy especial para toda la familia, que también deja en evidencia lo mucho que han cambiado las cosas.

Aunque tampoco han faltado aquellos que han pensado en Rociíto en un día tan especial y delicado para ella. "Estoy segura de que tu madre tampoco te la soltaría", opinaba una seguidora de la hija de 'la más grande'.

"Si un padre ama a sus hijos, lo primero que hace es decir 'ama a tu madre, que te dio la vida', pero el egoísmo es puro", acusaban a Antonio David. "Con su madre estaría mejor".

Hace años que Rocío Carrasco no habla con su hijo, pero queda claro que le sigue teniendo muy presente.

"La ausencia da pena, pero yo sé que si a él lo hubiesen dejado él me hubiese llamado", decía sobre el distanciamiento con David.

"Claro que me echa de menos, no hace falta que nadie me lo diga", sentenciaba. "Era ternura, bondad y moría con su madre".

