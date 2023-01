Antonio David Flores acaba de fundirse todo el dinero que tenía ahorrado

Antonio David Flores continúa en el foco de la polémica con todo lo que está pasando a su alrededor. El padre de Rocío Flores ve como Olga Moreno y su actual pareja, Marta Riesco, han sacado el hacha de guerra. Entre toda la vorágine mediática que se está empezando a fraguar, Antonio David ha dado un gran e inesperado paso.

Antonio David Flores ha tirado de ahorros y se ha hecho con una buena e impresionante casa de alquiler. El excolaborador de televisión junto a Marta Riesco han alquilado un nuevo piso en Málaga, un alquiler al alcance de muy pocos.

El ex de Rociíto pagará 2.000 euros mensuales por el nuevo inmueble como asegura la revista Lecturas. Este será el nuevo niditio de amor de la pareja.

Este nuevo domicilio facilitará la cercanía con sus dos hijos, quienes viven en Málaga. Así podrá estar junto a su hijo, David Flores, ahora que ya no vive con Olga Moreno.

Antonio David y su nuevo refugio

Tras separarse de Olga Moreno, Antonio David se encuentra a caballo entre Madrid, para estar junto a su pareja, y Málaga, para estar cerca de sus hijos. En Madrid, según ha trascendido, paga 1.500 euros por su casa en la capital, junto Marta Riesco.

| GTRES

Ahora, con la nueva casa de alquiler en Málaga podrá tener una relación mucho más fluida con sus dos hijos. Y es que el precio del alquiler está más que justificado. El piso se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad: en el Paseo Marítimo Antonio Banderas.

El nuevo nidito de amor cuenta con unas magníficas vistas al mar. 120 metros cuadrados son los que tiene el inmueble, con tres habitaciones y una enorme terraza.

Son muchos los que se preguntan cómo es posible que puedan permitirse un alquiler tan desorbitado. Ya que, según trascendió, Antonio David tiene embargados sus ingresos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha logrado cosechar cierto éxito a través de su canal de YouTube.

Puede que el dinero generado con su canal en la red social sea una de las principales fuentes de los ahorros que ha tenido que depositar.

Por otro lado, Marta también vivirá ahí, por lo que la periodista también se encargará del sustento del nuevo inmueble.

Antonio David, entre la espada y la pared

Según nos adelantaba Marina Esnal en su blog, Antonio David estaría viviendo momentos muy complicados debido al clima que hay entre Marta Riesco y Olga Moreno. Los mensajes cruzados que se intercambiaron por redes sociales, con la hermana de Olga saliendo en su defensa, habrían afectado, y mucho, al ex guardia civil.

| GTRES

Según ha trascendido, la ganadora de Supervivientes 2021 está en un momento de cambios, de ruptura, y de dejarlo todo atrás. La empresaria tiene claro que quiere dejar Málaga y mudarse a Madrid.

Ahora mismo, su mayor prioridad es su hija, y su relación con Agustín Etienne. Pese a todos los meses en el foco de la polémica, la empresaria busca cambios en su vida. Esta semana se ha publicado mucho sobre una posible vuelta a la televisión por parte de Moreno.

Sin embargo, la ex de Antonio David tiene claro que eso no es lo que busca ahora mismo. La televisión le ha dado más disgustos que alegrías, y estar en el foco del ojo público no es lo que más le apetezca.

