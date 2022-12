Antonio David Flores desvela dónde vive ahora mismo

Antonio David Flores, a pesar de que ha quedado en entredicho con la docuserie de Rocío Carrasco, está viviendo una etapa muy feliz. Y esta felicidad se la debe en gran medida a su novia, Marta Riesco, con la que ha conseguido consolidar su relación. Tanto es así que están viviendo juntos en Madrid.

Es cierto que él tiene que pasar temporadas en Málaga, donde residen sus hijos, pero la capital se ha convertido en su hogar ahora. Y lo ha dejado de manifiesto su chica con varias publicaciones en redes sociales.

Antonio David Flores ya tiene nuevo hogar

El padre de Rocío Flores viaja muy frecuentemente a la capital de la Costa del Sol. Lo hace porque sus dos hijos pequeños, Lola y David, viven allí al igual que el resto de su familia. Sin embargo, cuando no le toca estar con sus vástagos, reside en Madrid.

Lo hace en la casa que comparte con Marta, a la que ya incluso se ha atrevido a hacerle una demostración de amor pública. Han encontrado en esta vivienda el lugar perfecto para disfrutar plenamente de su relación. Y ahora han procedido a decorarla como corresponde, de Navidad.

Antonio y su novia, tras una comida con los padres de ella, se han marchado hasta un “buen chino de barrio”, como Riesco ha explicado. Lugar donde, como han mostrado a través de distintas imágenes y vídeos en Instagram, han comprado un sinfín de adornos. Y todos ellos con un denominador común: el color rosa.

| Instagram @marta.riesco

Han colocado el árbol y también todos los demás elementos de Navidad que han adquirido. Por el momento, han mostrado unas cuantas imágenes en redes, pero para ver el resultado al completo hay que esperar. Y es que será el malagueño el que lo muestre próximamente en su canal de Youtube.

| Instagram @marta.riesco

Antonio David Flores y Marta Riesco, más unidos que nunca

El legalmente marido de Olga Moreno tiene muy claro que apuesta por su relación, que es uno de sus grandes pilares en este momento. Lo mismo le sucede a su novia, que ya considera que han formado una familia. Un reflejo de ello es el comentario que ha subido a una de sus últimas publicaciones.

Los dos aparecen ataviados con un jersey navideño en casa y aparecen abrazados mientras que él la besa. Dicha instantánea ella la ha acompañado de estas palabras: “En la casa de los Flores Riesco ya es Navidad”.

Un mensaje muy claro y contundente de lo afianzada que está la pareja, que se halla encantada con su hogar. De ahí que también han subido otra imagen de sus manos juntascolocando en la puerta de la vivienda la típica corona navideña.

| Instagram @marta.riesco

Estas publicaciones, como era de esperar, no han dejado indiferente a nadie. Por ejemplo, son muchos los seguidores de Antonio David y Marta que les han dado la enhorabuena por la decoración. Pero, sobre todo, por lo contentos que están: “Felicidades pareja, que fluya el amor”.

No obstante, hay internautas que han arremetido contra su aparente felicidad. Lo han hecho escribiendo mensajes como “El infiel y la querida”, “Dais asquito” y “A mí personalmente estas imágenes no me gustan. Y, como a mí, me imagino que le sucederá a muchas personas de la plataforma azul”.

“Esto lo que hace es que se reduzca el número de seguidores”. A los que se unen: “Está enamorado hasta que se le cruce otra en el camino” y “Cada uno teniendo lo que se merece. Son tal para cual”.

