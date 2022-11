Antonio David Flores causa impacto al desvelar cuánto gana Fidel Albiac

No cabe la menor duda de que Antonio David Flores sigue dando de que hablar como el primer día. Y es que desde que empezó toda la polémica que surgió alrededor de la emisión del primer documental de su exmujer, Rocío, contar la verdad para seguir viva, el exguardia civil tuvo que lidiar con una oleada de críticas hacia él.

La madre de sus dos hijos, Rocío y David Flores, se sinceró como nunca sobre la relación que tuvo con el excolaborador y el maltrato que sufrió durante años por parte de este. A partir de ese entonces, el exmarido de Olga Moreno fue despedido de manera fulminante de Telecinco, zanjando, así, su trayectoria en televisión.

No obstante, lo que nadie se imaginó fue que el malagueño decidiera crear su propia cuenta de YouTube para rebatir públicamente los argumentos que daba su mujer en su docuserie. Ahora, en esta ocasión, Antonio David Flores ha señalado a otro de sus enemigos, Fidel Albiac, y ha sacado a la luz su secreto más bien guardado.

Antonio David Flores destapa una información clave del marido de su exmujer

Sin duda alguna, Antonio David Flores continua al pie de guerra contra su exmujer, Rocío Carrasco. Y es que el malagueño no perdona que por culpa de esta, su etapa en la pequeña pantalla acabó de la noche a la mañana y fue a partir de ese momento cuando tuvo que buscarse una nueva profesión.

Como estaba vetado de la cadena de Fuencarral, el excolaborador no tuvo más remedio que empezar su camino en otro oficio. De ahí que se aventurara a hacerse un canal de YouTube para ofrecer lo que Telecinco no le dejaba hacer: dar su punto de vista.

A partir de entonces, una gran parte de usuarios de Internet se posicionaron a su favor y crearon la llamada "marea azul", es decir, las personas que estaban en contra del testimonio de la hija de 'La más grande'. Además, no solo el padre de Rocío Flores recibía cierto apoyo por parte de sus seguidores, sino también de algunos rostros mediáticos, familiares de su exmujer, como Raquel Mosquera.

Justamente, en cuanto a esta última, siempre ha defendido que Antonio David Flores es inocente respecto a todas las acusaciones que le ha lanzado la sobrina de Amador Mohedano en público. De hecho, la última vez que la expeluquera defendió al exguardia civil fue hace unas semanas en una entrevista que concedió a Sálvame Deluxe.

"Lo que tengo claro es que Antonio David ha demostrado ser un buen padre y estar siempre con sus hijos. Yo si fuera Rocío Carrasco lo que haría, ahora que ha pasado el tiempo y está bien, es coger un tren y bajar hasta Málaga para hablar con mis hijos, para arreglar las cosas", decía a favor del padre de David Flores.

Además, también explicaba que no demandaba a la primogénita de 'La Jurado' "porque no tiene nada a su nombre y para que diga que es insolvente... pues no". A raíz de esto, el mismo progenitor de Rocío Flores agradeció a través de su canal para YouTube el apoyo de Mosquera y aprovechó para justificar también las declaraciones que dio respecto a que Rociíto no tiene nada a su nombre.

"Raquel Mosquera se mantuvo firme a pesar de todos los obstáculos y las mentiras de algunos, aunque parece que siempre cuentan verdades... Raquel contó todo con la verdad por delante, y aunque intentaron hacerle dudar sobre mí y sobre sus propias vivencias, no consiguieron dejarla por los suelos", empezaba diciendo.

Fidel Albiac, ¿la mano que mece la cuna?

Tal y como aseguró Antonio David Flores, su exmujer no tiene nada a su nombre para evitar ser demandada por sus enemigos. No obstante, según él, quien sí tiene bastantes propiedades en su nombre es, nada más y nada menos, que Fidel Albiac.

"El que quizá no se declararía insolvente es Fidel, con todas las sociedades y propiedades que tiene", revelaba. "Fidel Albiac del Pino es socio único y propietario de una sociedad llamada Yamaguchi Producciones Artísticas, cuyas participaciones corresponden al 100% a él... ".

"Ahí tiene una vivienda en Sevilla de más de 75 metros cuadrados por un valor superior a los 300.000 euros. También tiene otra vivienda, que es en la que vive el matrimonio, en la urbanización Valdelagua, ubicada en San Agustín de Guadalix (Madrid), y tiene más propiedades, parkings y trasteros", explicaba.