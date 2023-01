Antonio David Flores anuncia un cambio que afecta a su hija Lola

No hay día en el que Antonio David Flores no se encuentre en el punto de mira de los medios. Lo cierto es que no es de extrañar porque estas semanas solo han salido a la luz polémicas que lo envuelven a él directamente y a su entorno.

Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco.... Todos se han visto salpicados de una manera u otra. Sobre todo estas dos últimas, que han tenido una guerra abierta en relación con la sobreexposición de Lola Flores, la hija que tienen en común la sevillana y el exguardia civil.

En medio de todos estos escándalos, Antonio David Flores acaba de tomar una importante decisión que, sin duda, afectará a todos, en general, a todos los miembros de su familia. Especialmente, quien notará más este cambio será la pequeña del clan: Lola Flores.

| GTRES

Antonio David Flores se muda junto a sus hijos

Antonio David Flores está siendo testigo de que las cosas en su familia no están marchando muy bien que digamos. Lejos quedan aquellos años en los que la familia se mantenía unida pese a las adversidades. Ahora, ya no hay rastro de ello.

Sin duda alguna, están siendo unas semanas muy difíciles para el excolaborador. No solo está harto de que se hable de su familia en televisión, sino también de él mismo.

De un momento a otro, Antonio David Flores dejó de subir contenido para su canal de YouTube y esto ocasionó que surgieran muchos rumores. Ahora, después de un tiempo desaparecido, el exguardia civil ha vuelto con más fuerza que nunca a su canal y ha explicado la verdadera razón de su ausencia.

"Ni dejo YouTube, ni he abandonado mi canal... He estado de mudanza", empezaba diciendo en el vídeo. "He encontrado un piso que me encanta en Málaga y, poquito a poco, he ido pintándolo y decorándolo a mi gusto y estoy feliz, feliz de estar aquí, tranquilo y de nuevo con muchas ganas de volver".

Desde luego, un gran cambio que afectará también a su hija Lola Flores, pues empieza una nueva vida en este inmueble. "Muy pronto estaré con vosotros en mi estudio en Madrid preparando nuevo contenido y respondiendo algunas cositas que están por ahí circulando en el aire que no me hacen mucha gracia escucharlas", proseguía.

Según ha contado Antonio David Flores, su nuevo hogar cuenta con vistas al mar y al paseo marítimo de Málaga y dispone de varios dormitorios para sus tres hijos.

Y es que, tal y como aseguró el mismo Antonio David Flores, tiene que "aclarar muchas cosas" porque están "saliendo por ahí un montón de cosas". "Porque si no hablan mal de uno parece que no tienen capacidad de sobrevivir", lanzaba un duro dardo contra sus detractores.

"Vamos a hacer en breve un buen directo. Quiero aclarar el tema de mi piso nuevo. Todo lo que está saliendo en ‘Sálvame’. Casualmente no fueron capaces de hacerme una pregunta, estando en la puerta de mi casa porque la verdad lo hubiéramos pasado muy bien", atacaba Antonio David Flores al espacio vespertino.

| GTRES

Antonio David Flores, en contra de Sálvame

Por otro lado, como es costumbre en él, Antonio David Flores ha cargado públicamente contra Sálvamepor estar hablando de su persona después de dos años sin hacerlo. Y es que, recordemos, que la emisión de la primera docuserie de su exmujer fue la clara razón por la que el exguardia civil fue despedido definitivamente de Telecinco.

En todo este tiempo que ha pasado, el nombre de Antonio David Flores no se ha pronunciado en ningún momento en el espacio vespertino, al menos hasta ahora. "¿Necesitáis subir la audiencia, necesitáis seguir facturando a mi costa?", preguntaba.

