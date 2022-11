Antonio David admite que su novia está mal porque la pelea ha sido dura

Antonio David Flores no ha podido evitar preocuparse por su pareja después de la gran bronca que ha protagonizado con una de sus compañeras de trabajo.

Después de la tormenta siempre viene la calma, y si no que se lo digan a Marta Riesco. Hace unos meses, esta reportera de Telecinco pasó por una de las peores etapas de su vida. Y es que, nada más hacer pública su relación con el exguardia civil, todo su mundo se vino abajo.

La actual pareja de Antonio David Flores comenzó a protagonizar varios escándalos mediáticos, como por ejemplo, la polémica llamada que supuestamente Rocío Carrasco le hizo para participar en el concierto en honor a su madre.

| GTRES

A consecuencia de este revuelo y a todas las crisis sentimentales que protagonizó junto al extertuliano, su carrera profesional se vio gravemente afectada. Tanto es así que, durante meses, Unicorn Content decidió mantenerla en un segundo plano.

Ahora, todo apunta a que Riesco ha conseguido encaminar su vida nuevamente. Y es que, no solo ha estabilizado su relación sentimental, sino que también ha recuperado su puesto de trabajo delante de las cámaras y se ha convertido en una de las reporteras oficiales del programa Fiesta.

Pero, cuando parecía que la vida le volvía a sonreír, ha recibido un nuevo mazazo. Este sábado, 19 de noviembre, la novia de Antonio David Flores se ha convertido en una de las protagonistas de la tarde y todo gracias a la gran bronca que ha protagonizado junto a Alexia Rivas.

Antonio David Flores no lo ha visto venir

Antonio David Flores se ha quedado sin palabras al ver el fuerte encontronazo que ha tenido su actual pareja con la periodista, Alexa Rivas. Pero, lo que nadie se esperaba era que uno de los actores del momento iba a ser el causante de esta discusión.

Hace unas semanas, la exsuperviviente aseguró que había estado manteniendo una conversación con William Levy a través de mensajes; algo que dejó sin palabras al resto de sus compañeros de plató.

| España Diario

Este sábado, 19 de noviembre, Marta Riesco acudió con las cámaras de Fiesta a una entrega de premios a la que acudió el actor, y no se lo pensó dos veces a la hora de utilizar todas sus armas para conseguir llamar su atención.

Fue en este momento cuando Rivas le lanzó el primer zasca a la actual pareja de Antonio David Flores. "Si me van a dar clases para acabar con una persona como Antonio David, prefiero que no me digan nada".

Después de este ataque, y durante una de las conexiones en directo, la reportera no se lo pensó dos veces a la hora de contestar a su compañera de programa.

"Sé que me tienes mucha envidia porque llevo toda la semana rodeada de belleza. Tengo en mi casa al hombre que para mí es el más sexy del mundo, que es mi novio, la mejor manera que tengo de contestarte es trabajando".

Pero, lejos de quedarse callada, Alexia decidió contraatacar y utilizó uno de los temas más delicados y polémicos de Antonio David Flores: "No tengo ninguna envidia de tener en casa a una persona que lleva 20 años viviendo de destrozar a la madre de sus hijos en televisión".

"Conté en un plató como chascarrillo lo de William Levy. Mis cosas privadas no las cuento en un plató, no como ella".

| LA NOTICIA DIGITAL

Por su parte, y en un intento por finalizar la discusión, Marta Riesco hizo uso de la indiferencia y le deseó lo mejor a colaboradora de televisión.

"Lo tienes bastante difícil para que te quieran con comportamientos con los que tienes últimamente con una compañera como soy yo. Te deseo la misma felicidad que tengo yo".