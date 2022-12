Anne Igartiburu sabe cómo será el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

La noticia de que Anne Igartiburu no presentará las Campanadas este año es algo que muchos no han podido asimilar aún. La presentadora era uno de los rostros más carismáticos de la televisión, y cada año ha sido la encargada de despedir el año en TVE. Sin embargo, la vizcaína se encuentra en un momento de cambios y ha decidido centrarse en nuevos proyectos.

A poco más de dos semanas, todas las cadenas está preparando su plato fuerte para las Campanadas, Las principales cadenas de televisión ya tienen listos a sus presentadores. Y como era de esperar, un año más, Pedroche será la encargada de despedir el año en Antena 3, y la colaboradora ya ha revelado nuevos detalles sobre su vestido.

Anne Igartiburu ya sabe cómo será el vestido

Anne es una de las figuras claves de TVE, la presentadora lleva décadas vinculada a la cadena, y parecía ser totalmente inamovible. Pero tras la cancelación del mítico Corazón, Anne comenzó a buscar nuevos proyectos, y parece que los ha encontrado fuera de Televisión Española.

El año pasado, la presentadora sorprendía a todos con su aparición en Mask Singer, donde no dejó indiferente a nadie. Esto fue visto como una auténtica declaración de intenciones por parte de la presentadora. Y es que, muchos apuntaban a que posiblemente había encontrado en Antena 3 su nueva casa.

Estas especulaciones sonaron con más fuerza cuando se anunció su fichaje por Tu Cara Me Suena. Un registro al que no estamos nada acostumbrados a verla, y que sin duda, dará mucho de lo que hablar. Quien también dará mucho de que hablar este año, será Cristina Pedroche con su look para despedir el año.

En los últimos años, Anne Igartiburu y Cristina han sido rivales directas en las Campanadas, pero por primera vez no habrá duelo posible. La presentadora ya ha adelantado a todo el público algunos detalles del vestido que llevará, y promete que no va a defraudar.

La mujer de Dabi Muñoz publicaba una fotografía en Instagram, donde anunciaba que "comenzaba la cuenta atrás". Además, aprovechó su aparición en Zapeando para dar más detalles:

"Es el año que más cosas pasan. Si normalmente me quito una capa y hay un vestido, pues este año más. Este año es bastante lúdico y bonito, pero tiene mucho sentimiento. Hay un discurso maravilloso y muchísimo trabajo", revelaba.

No cabe duda de que, la presentadora viene dispuesta un año más a disparar los audímetros de la televisión.

TVE ya tiene a los sustitutos de Anne Igartiburu

Tras conocerse de que Anne se quedaba fuera de las Campanadas fueron muchos los que se preguntaban quién sería el encargado de llenar el hueco. Y esa pregunta ya tiene respuesta, un año más, Ana Obregón volverá a despedir el año, eso sí, en compañía de Los Morancos.

El dúo sevillano junto a la actriz serán los presentadores de las Campanadas de 2022 en Televisión Española. Ayer, TVE hizo la presentación a los medios de comunicación, donde se aseguró que no faltará el buen rollo y el optimismo para despedir el año.

Ana Obregón ha vivido un año de lo más convulso, ya que al duelo de su hijo y su madre se le unió la muerte de su padre hace unos meses. Sin embargo, aunque la bióloga ha confirmado que se tratan de "las Navidades más tristes de su vida", el día 31 "todo será ilusión y esperanza".

