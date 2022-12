Anne Igartiburu presentará las Campanadas en otra cadena por esta fortuna

Anne Igartiburu recibió una noticia completamente inesperada: en TVE habían prescindido de sus servicios en el último momento. Sus responsables están dolidos con ella porque ha coqueteado con otras cadenas, concretamente con Telemadrid y con Antena 3. La presentadora ha asumido el golpe y no ha perdido el tiempo en lamentarse: ya tiene otra oferta.

Anne Igartiburu, a pocos días de terminar el 2022, ha decidido recibir al año nuevo en una cadena autonómica. No lo hará en la famosa Puerta del Sol, lo hará en la plaza central de Fuenlabrada, una localidad muy influyente de Madrid. Según la revista Semana, va a cobrar una auténtica fortuna que podría doblar el sueldo que recibe en TVE.

“Anne está contentísima, para ella es todo un honor. Le ha hecho casi más ilusión dar las uvas en Fuenlabrada que repetir con las Campanadas en TVE. Y además la oferta económica ha sido muy beneficiosa para ella”, desvela una fuente solvente.

Anne estará en Telemadrid el 30 de diciembre para despedir el año por todo lo alto, no quería faltar a la tradición. “En Fuenlabrada superará lo que iba a cobrar en el balcón”, explica el testigo que ha trasmitido la noticia a Semana. Teniendo en cuenta que en la cadena pública recibía 30.000 euros, en su nuevo empleo ganará todavía más.

Igartiburu tenía pensado dar las preúvas en la citada localidad madrileña, pero el cambio de planes ha trastocado sus prioridades. Dará la bienvenida al 2023 desde el balcón de la plaza central de la ciudad, rodeado de todos los que le quieren. Según cuentan, está muy ilusionada y ya se ha olvidado que ha perdido su puesto en la Puerta del Sol.

Anne Igartiburu ganará más de 30.000 euros

Anne está lejos de ser la presentadora mejor pagada de las Campanadas, ese puesto lo ostenta Cristina Pedroche. Pero sí es la más emblemática, por eso el ayuntamiento de Fuenlabrada le ha contratado todavía por más dinero. No se sabe la cifra exacta, pero supera los 30.000 euros, una fortuna que no pueden pagar todas las empresas.

“La idea inicial era que las diese el 30 allí, pero con el cambio de planes de la pública se movió el evento al mismo 31 de diciembre”. Un responsable del evento ha confirmado que la vasca está encantada, que tiene más ganas que nunca de que llegue el programa. Le han demostrado mucho cariño y va a dar lo mejor de ella: estará a la altura.

Igartiburu se ha ganado el apoyo del alcalde de la localidad, quien ha roto su silencio en la revista Semana. “La idea es que presente un espectáculo de música pop en la Plaza de la Constitución. Después quiero que dé las preúvas como habitualmente se viene haciendo”.

Anne Igartiburu tiene motivos para estar dolida

Anne ha sido sustituida por Los Morancos y por Ana Obregón, pero eso no es lo que realmente le molesta. Lo que le duele es que Ramón García, su antiguo compañero de las Campanadas, no haya dado la cara por ella. Ramón cree que nada dura para siempre y que la vasca no debería hacer ningún drama.

Igartiburu, según el medio citado anteriormente, dará las Campanadas en las uvas y en las preúvas. Un evento que no será retransmitido por TVE. Ahora solamente hace falta saber que televisión hará mejor dato de audiencia.

